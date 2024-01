Las elegantes felicitaciones de Djokovic y Alcaraz a Nadal tras su regreso

Rafa Nadal sonrió en su regreso a las pistas tras casi un año sin competir por una lesión en el psoas y una operación. Tuvo un buen rendimiento ante Thiem en su estreno en Brisbane, aunque él mismo dijo que sólo era un primer paso y que su intención es intentar llegar bien y sano a la gira de tierra batida. Si lo hace, será un rival temible para cualquiera, el más difícil, pues es el mejor tenista de la historia sobre esa superficie. Lo saben Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, número uno y dos del mundo, respectivamente, en la actualidad, pero eso no quita que tuvieran un gesto deportivo con el zurdo.

Para Alcaraz, Rafa pasó de ser un ídolo, un referente en el que fijarse cuando apenas era un crío, a ser un rival. Además es su compatriota. Son muchos los gestos de admiración del murciano hacia Nadal y después de su triunfo en Brisbane, comentó una publicación del manacorense en Instagram con estas palabras: “¡Qué alegría volver a verte en pista, Rafa!”, acompañada de varios emojis. Carlos siempre ha dicho que si quieres ser el mejor, te tienes que enfrentar a los mejores.

Alcaraz se alegra del regreso de Nadal a las pistas La Razón

Djokovic, por su parte, ha asegurado en una entrevista recientemente que no puede ser amigo íntimo de Nadal (o antes de Roger Federer) porque son rivales, pero que sí le gustaría compartir cenas y anécdotas una vez que se retiren. Eso no quita la admiración que el tenista serbio tiene hacia el jugador que más veces le ha ganado, en lo que es el partido más repetido en la historia del tenis (30 triunfos para Nole, 29 para Rafa). En una "story" de Instagram, Novak puso una foto de Rafa con el texto “bienvenido”. Se lo hizo a él y otros jugadores y jugadoras como Raducanu y Osaka.

Las dudas de Djokovic

El número uno del mundo, por cierto, sigue con dudas en estas semanas previas a la disputa del Open de Australia, la primera gran cita de la temporada en la que es el gran favorito, pues se ha impuesto allí en diez ocasiones y no pierde desde 2018. Está disputando con Serbia la United Cup y en la eliminatoria con la República Checa, en su partido contra Lehecka, tuvo que ser atendido por unos problemas en la muñeca derecha, la que se operó en 2018. Pese a ello, ganó. No se sabía si iba a disputar los cuartos de final contra Australia o se iba a reservar para cuidar su cuerpo. Finalmente lo hizo, pero no pudo en su partido individual con Alex de Miñaur (6-4 y 6-4) en un duelo en el que, por ejemplo, no tuvo ninguna pelota de break, y eso que es posiblemente el mejor restador del mundo. La victoria de Tomljanovic sobre Stevanovic en el partido femenino (6-1 y 6-1) certificó la eliminación de Serbia y la clasificación de Australia para semifinales.