La dura crítica de Kyrgios para explicar los motivos de la lesión de Djokovic

La muñeca derecha de Novak Djokovic se ha convertido en una preocupación para el número uno del mundo a falta de once días para el comienzo del Open de Australia, la primera gran cita de la temporada en la que es el favorito. Sería su undécima corona en el primer Grand Slam del año. Antes ha disputado la United Cup y los problemas que ya apuntó en la eliminatoria contra la República Checa se confirmaron ante Australia.

El número uno perdió con De Miñaur (6-4 y 6-4, Serbia después fue eliminada) y Novak reconoció que el dolor le había limitado en el golpe de derecha y en el servicio, pero también se mostró optimista para llegar en condiciones al Open de Australia. Una de las bajas en Melbourne será Nick Kyrgios, que está muy activo en redes sociales y lanzó una crítica a la ATP por lo que para él es la causa de la lesión de Djokovic.

“El cambio de bolas cada semana finalmente llegó a la muñeca de Novak. La ATP realmente necesita hacer algo al respecto. Los jugadores sufren todo el tiempo”, escribió el jugador australiano. El verdugo de Djokovic fue su compatriota y amigo De Miñaur por eso el comentario le costó unas cuantas críticas, ante las que no se calló. “Los novatos que piensan que le estoy quitando crédito a Alex son simplemente tontos. Demon (“Demonio”, como le llaman) es un gran jugador y merece todos los éxitos que se le presenten”, responde Kyrgios. Y añade: “Las personas que piensan que las pelotas no son un factor lo suficientemente importante como para que un atleta resulte lastimado son “patatas” (que significaría ignorantes o algo así). La carga sobre el codo y la muñeca de un jugador durante esta temporada tan exigente es enorme”.

Un viejo problema

Del problema de las bolas, de que cada semana se juegue con unas distintas, se viene hablando desde hace muchos meses y se han quejado algunos de los tenistas más importantes, como el propio Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Wawrinka... Pablo Carreño lo ha sufrido en primera persona y explicó su situación en una entrevista con LA RAZÓN: “Ya no sólo es cambiar de marca y que cada marca tiene unas condiciones, porque también al cambiar de ciudad las condiciones son distintas, además yo creo que la calidad en sí de la pelota ha disminuido y eso repercute en las lesiones que está habiendo de brazo, ya sea hombro, muñeca, codo, porque hoy en día hay más lesiones de ese tipo”, dice el gijonés, que se perdió prácticamente todo 2023 y sigue buscando soluciones a su dolor en el codo. “Este año [la entrevista fue en octubre de 2023] cuando estaba entrenando para Roland Garros, dos semanas antes de Roland Garros estaba ya jugando sets, partidos en la academia, y decidimos cambiar a la pelota con la que se juega allí y a los 20 minutos de empezar con esa bola tuve que dejar de jugar porque se me había inflamado todo el codo. Está claro que esa pelota es diferente, mucho más pesada, y el codo no lo asimiló bien”.