La nueva pareja en la pista de Paula Badosa tras romper con Tsitsipas

La pareja de dobles mixtos originalmente anunciada para el US Open 2025, compuesta por Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipas, ya no competirá junta. Esta decisión confirma de forma pública la ruptura sentimental entre ambos, que ya no figuran como pareja en el listado definitivo del torneo.

Ahora, la tenista española formará dupla con el británico Jack Draper, quien inicialmente iba a jugar con Qinwen Zheng. Esta colaboración es una sorpresa dentro del nuevo formato de dobles mixtos del US Open, donde solo participarán 16 parejas.

Este año el torneo adopta un formato muy breve: los encuentros se juegan a dos sets de cuatro juegos sin ventaja, con desempate al llegar a 4‑4. En caso de necesitarse un tercer set, se disputará un súper tie‑break a 10 puntos. La gran final sí se disputará con sets tradicionales de seis juegos. El equipo campeón recibirá un premio de un millón de dólares.

Los indicios de la ruptura entre Badosa y Tsitsipas —como dejar de seguirse en redes sociales y borrar fotos juntos— ya se habían registrado a principios de julio, sobre todo después de sus eliminaciones en primera ronda de Wimbledon. Según medios cercanos, la relación se rompió de forma cordial y no se atribuye a terceras personas.

El anuncio generó revuelo y curiosidad, especialmente porque conforma una nueva dupla de altura en este formato innovador del Grand Slam neoyorquino, donde también participarán parejas como Alcaraz–Raducanu, Djokovic–Danilovic, Swiatek–Ruud o Sinner–Navarro.