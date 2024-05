El nuevo reto de Badosa y Tsitsipas: ¡Por primera vez en su carrera y en Roland Garros!

La pareja más famosa del tenis, que coleccionaba historias y fotos de amor en su Instagram pasó en pocas semanas de anunciar su ruptura a confirmar su reconciliación 20 días después. Ahora Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas dan un paso más en su relación, en esta ocasión sobre la pista.

Tsitsipas explicó hace unos días que la pareja, se tomó un descanso porque se sentía abrumado en su vida profesional y personal. "Estamos juntos", dijo Tsitsipas a Sports DNA . “Explicaré por qué algunas personas inventan historias diferentes sobre nosotros. No es que me importe, pero creo que la gente no debería tomárselo así. Ni Paula hizo nada malo, ni yo hice nada malo. Fue difícil para nosotros estar separados y yo también estaba pasando por momentos difíciles. Yo diría que tampoco lo llevé muy bien, porque sentía la presión de la gira, de mi trabajo. Me pareció una montaña compaginar estas dos (vida personal y profesional) y tomé la decisión de tomarme un descanso”, comenzó afirmando la estrella griega.

“Después de dos o tres semanas me di cuenta que ella es una persona que me ha apoyado mucho y cuando intentó hablarme de conocerme sentí lo intenso que es el amor que nos tenemos. Me di cuenta que esta relación que tengo con Paula es completamente diferente a cualquier otra relación que haya tenido en el pasado, siento que ella es mi persona y nos entendemos. Y eso le da más valor a todo lo que hago y la quiero a mi lado tantas veces como sea posible. Así que sí, nos hemos vuelto a conectar y estamos en buena forma", sentenció.

¿Complicidad en la pista?

Ahora dan un paso más al confirmar que serán pareja de dobles mixto en Roland Garros. La española y el griego, que mantienen una relación sentimental, jugarán así juntos por primera vez en partido oficial aunque ya han jugado un par de exhibiciones desde que iniciaron su noviazgo hace más de un año.

Sus primeros rivales serán la japonesa Ena Shibahara y el americano Nathaniel Lammons. Ahora deberán demostrar que su complicidad fuera del tenis también da resultados en la pista.