Tsitsipas y Badosa vuelven a estar juntos: estas son las claves de su reconciliación

El fenómeno "#tsitsidosa" conquistó por sorpresa las redes sociales, uniendo a dos tenistas de élite en una relación que ha cautivó a fanáticos y curiosos por igual. Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas no solo han demostrado su calidad deportiva, sino que también han desatado una tormenta de atención en redes por su romance. Sin embargo, su idílico romance daba hace unos días un giro inesperado.

La pareja, que coleccionaba historias y fotos en su Instagram y que anunciaba a los cuatro vientos que no podían ser más felices anunciaba su ruptura, como se encargaba de explicar la española Paula Badosa en las redes: "Después de una gran consideración y de muchos momentos preciosos juntos, Stefanos y yo hemos decidido separar nuestros caminos de forma amistosa. Hemos compartido un camino lleno de amor y aprendizaje, y ahora, como amigos con gran respeto, decidimos seguir cada uno por su lado", escribió en una storie de Instagram.

Tras este desenlace el circuito profesional de tenis se quedaba huérfano tras un romance que les había mantenido enganchados durante meses. Pero ahora hay buenas noticias para sus seguidores: ¡Han vuelto!.

"Solo fue un descanso"

Stefanos Tsitsipas y Paula Badosa vuelven a estar juntos. Tsitsipa ha explicado que la pareja, se tomó un descanso porque se sentía abrumado en su vida profesional y personal.

"Estamos juntos", dijo Tsitsipas a Sports DNA . “Explicaré por qué algunas personas inventan historias diferentes sobre nosotros. No es que me importe, pero creo que la gente no debería tomárselo así. Ni Paula hizo nada malo, ni yo hice nada malo. Fue difícil para nosotros estar separados y yo también estaba pasando por momentos difíciles. Yo diría que tampoco lo llevé muy bien, porque sentía la presión de la gira, de mi trabajo. Me pareció una montaña compaginar estas dos (vida personal y profesional) y tomé la decisión de tomarme un descanso”, comenzó afirmando la estrella griega.

“Después de dos o tres semanas me di cuenta que ella es una persona que me ha apoyado mucho y cuando intentó hablarme de conocerme sentí lo intenso que es el amor que nos tenemos. Me di cuenta que esta relación que tengo con Paula es completamente diferente a cualquier otra relación que haya tenido en el pasado, siento que ella es mi persona y nos entendemos. Y eso le da más valor a todo lo que hago y la quiero a mi lado tantas veces como sea posible. Así que sí, nos hemos vuelto a conectar y estamos en buena forma", sentenció.