Lo nunca visto: una tenista le pide a la juez de silla que le diga a su rival que se eche desodorante

Cuando parecía que en una pista de tenis se había visto prácticamente todo, la realidad es capaz de volver a superar lo surrealista. En la primera ronda del WTA 250 de Rouen, la británica Harriet Dart, número 62 del mundo, se enfrentaba a la francesa Löis Boisson, 303 del ranking y que juega con una invitación del torneo. En uno de los intercambios, Dart le dijo esto a la juez de silla: “¿Le puedes decir que use desodorante, por favor?”. Y ante la duda de la árbitra, que no podía creer lo que había escuchado: “Que use desodorante. Huele muy mal cada vez que pasa”.

Dart perdió el partido por 6-0 y 6-3 y Boisson, después, no pudo tener una mejor reacción al incidente.

En sus redes sociales, la tenista gala hizo un llamamiento a una de las marcas más conocidas de desodorante. Una forma de tomarse con humor el incidente y, quién sabe, si una manera de tener un nuevo patrocinador: “Dove, al parecer necesitamos una colaboración”, escribió en una foto suya con un montaje con un bote de desodorante.