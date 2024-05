Paula Badosa vence a Putintseva y se cita con su amiga Sabalenka en la tercera ronda de Roland Garros

Los brazos al cielo y la sonrisa por fin perenne en la cara de Paula Badosa, después de derrotar a la kazaja Putintseva en la segunda ronda de Roland Garros, después de remontar: 4-6, 6-1 y 7-5. Una victoria que refuerza su moral y que le permitirá enfrentarse en la siguiente ronda a Aryna Sabalenka, su gran amiga. Contra la número dos del mundo buscará dar el salto que necesita para terminar de volver a creer en sus posibilidades. Si vence a una de las mejores tenistas del mundo, entonces ya va a verse capaz de hacerlo con cualquiera.

Porque la situación que vive Paula desde hace tiempo es complicada por culpa de las lesiones. Recientemente ha confesado que después de Roma volvió a sentir dolor en la espalda y la tuvieron que infiltrar de nuevo. No sabe lo que será de su futuro (“Con dos o tres años más de tenis estaría satisfecha”, se resigna) y simplemente mira al día a día porque cada vez que salta a la pista es una incógnita. Su primera ronda en París fue dramática. Se la vio reír, llorar en pista, estar cerca de retirarse incluso y después remontar ante la británica Katie Boulter: 4-6, 7-5 y 6-4. “No es fácil, me cuesta. Estaba jugando contra mí. De tenis no me he sentido nada bien. Son muchas emociones dentro y fuera que no son fáciles de gestionar. Estaba teniendo sentimientos negativos pero me he salido, he sabido sobreponerme a ellos. De esto sí estoy orgullosa”, confesó después.

... Y se persignó

Contra Putintseva otra vez tuvo que venir desde atrás, aunque su arranque no fue del todo malo. Perdió un primer set muy igualado y arrasó en el segundo sin que le molestara el parón que hubo por la lluvia, para dar paso a un parcial definitivo que se vivió en el alambre. Si en tierra el saque no es tan importante como en pista dura, o incluso en el circuito femenino, porque sirven menos potente que los hombres en general, en este set estaba claro que un break era oro, y la española lo consiguió en el mejor momento, para ponerse 6-5. Antes, cada vez que sacaba adelante sus juegos, se animaba y buscaba la complicidad de su palco. Pedía el apoyo del público, que gritaba su nombre; el lenguaje gestual era el correcto y el tenis, también. Mas fina que su rival, acabó con más tiros ganadores (33) que Putintseva (30) y con menos errores no forzados (25 por 37). La ecuación suele ser triunfadora, pero no siempre, porque en el tenis la clave es llevarse los puntos importantes.

El punto para lograr el último break fue muy peleado. Resbaló Paula y consiguió defender una bola de milagro con una derecha cortada que se convirtió en un golpe trampa. No supo qué hacer la kazaja con esa pelota que se quedó corta, y la tiró fuera.

El gesto de Badosa en el descanso fue significativo: se persignó antes de volver a la pista. Pero ni siquiera sufrió, ya que se llevó su servicio en blanco. Sabalenka la espera en busca de los octavos de final.