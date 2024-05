Zverev ya despidió con honores a otro español antes que a Nadal: impresionante lo del alemán

La derrota de Rafa Nadal ante Alexander Zverev en este Roland Garros el pasado lunes es histórica por muchos motivos. Es la cuarta que sufre en 19 participaciones en el Grand Slam parisino. Es la primera vez que dice adiós en el estreno y la segunda que lo hace en tres sets corridos (la otra, en los cuartos contra Djokovic en 2015). Puede ser todavía más histórica si finalmente es el último partido del zurdo en el que ha sido su reino durante casi dos décadas. Eso todavía no está claro, porque Rafa se deja una puerta abierta para saber si su físico responde. El próximo reto que se ha marcado y el plazo para tomar una decisión son los Juegos Olímpicos, que se disputan este verano en el mismo escenario. Si su cuerpo responde como en la última semana, no como en los últimos dos años, no descarta seguir otra temporada más.

Sea o no su última participación en Roland Garros, los aficionados se lo tomaron como si lo fuera, por si acaso. Incluso los compañeros. Nadal no quería un homenaje en la pista Philippe Chatrier, aunque sí accedió a decir unas palabras. El vencedor, Zverev, se quitó de en medio. “No sé qué decir”, aseguró en el discurso de ganador. “Quiero dar las gracias a Rafa en nombre de todo el mundo del tenis. Le vi cuando era niño y he tenido el honor de poder jugar contra él. Pero la verdad es que hoy no es mi momento, es el momento de Rafa. No voy a decir mucho más”, añadió. Y se sentó en la silla.

El jugador alemán ya se había visto en una posición similar contra otro de los mejores tenistas de la historia de España: David Ferrer. El valenciano, actual capitán de la Copa Davis, tenía marcado el Mutua Madrid Open de 2019 como el final de su carrera. En ese torneo, llegó incluso a ganar un partido, a Roberto Bautista, en primera ronda. Después le tocó con Zverev y en el arranque incluso le compitió de tú a tú y se puso 4-1, aunque no fue suficiente. El primer set lo perdió 6-4 y cuando en el segundo iba 5-1 y 0-40, tres pelotas de partido en contra, Alexander detuvo el partido un instante, se quitó de la posición de resto y empezó a pedir con entusiasmo al público de la pista Manolo Santana de la Caja Mágica que aplaudiera. Efectivamente, ese terminaría siendo el último punto del encuentro y de la carrera de David Ferrer, cerrado con un intento de defensa del de Javea con el revés a una mano que se fue largo. El gesto de su rival fue muy emocionante, como la reacción del público.

El abrazo entre los dos tenistas fue largo y sentido. También las palabras de Zverev: "Para mí ha sido un privilegio jugar con Ferrer el último partido de su carrera. Todavía recuerdo cómo me ganó la primera vez en las semifinales de Hamburgo por 6-0 y 6-1. Ha sido un gran honor y le agradezco todo lo que nos ha mostrado durante su trayectoria”, dijo, y también se sentó y presenció todo el homenaje que recibió el exnúmero 3 del mundo, que ya había dejado la cinta del pelo al lado de la red, como en todos sus últimos torneos, la forma de decir: "Aquí me dejo la última gota de sudor".

Las carreras de Zverev y Ferrer se volverían a cruzar, porque el valenciano fue su entrenador durante un tiempo. Ya antes lo había sido Juan Carlos Ferrero, el actual técnico de Carlos Alcaraz, y después lo sería Sergi Bruguera.