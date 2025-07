La prensa inglesa se rinde a Carlos Alcaraz en Wimbledon y lo mejor es que no es por el deporte

La periodista Emine Sinmaz, en un artículo publicado en el diario británico The Guardian, abre con esta pregunta que poco suele plantearse en la prensa española: "¿Es Carlos Alcaraz el hombre más amable del tenis?"

Carlos Alcaraz, con apenas 22 años, ha alcanzado ya una trayectoria destacable en el mundo del tenis. Pero lo que más está captando la atención en las últimas semanas en Wimbledon no es solo su excelente rendimiento deportivo, sino el modo en que se comporta dentro y fuera de las pistas y las miradas que atrae. The Guardian destaca que este joven jugador ha pasado las últimas dos semanas encantando a espectadores y jugadores por igual, y no solo por sus habilidades tenísticas. Su carisma y su cercanía están dejando huella en el circuito y entre los aficionados.

Alcaraz, algo más que un deportista

En Wimbledon, el torneo más tradicional del tenis mundial, ha logrado alcanzar la final por tercer año consecutivo tras una victoria notable ante el estadounidense Taylor Fritz . Pero más allá de la parte competitiva, The Guardian resalta cómo se ha ganado corazones y partidos. Su sonrisa, su actitud positiva y su entrega al público se convierten en elementos que trascienden la mera competición deportiva.

Kiko Navarro, exentrenador de Alcaraz durante sus primeros años en El Palmar, aporta una mirada íntima sobre la personalidad del murciano. Navarro recuerda que la alegría que Carlos refleja hoy en su rostro, esa felicidad contagiosa que cautiva a espectadores, es la misma que mostraba cuando era un niño que empezaba a dar sus primeros pasos en las pistas de Murcia. Navarro también subraya que la humildad ha sido una constante en Alcaraz desde sus inicios. “Siempre ha sido una persona humilde. Desde pequeño, cuando íbamos a jugar, la gente nos miraba y veía que era el mejor. Y me gustaba pensar que, bueno, si algún día se convierte en tenista, conservará esa humildad, esa cercanía que tiene con la gente, y por eso se ha ganado al público”, explica. Este fragmento revela cómo esa humildad no es fruto del éxito repentino ni de un impulso mediático, sino un rasgo arraigado que se ha mantenido intacto en la evolución del jugador.

Otro aspecto que The Guardian resalta en su artículo es la generosidad de Alcaraz, que ha quedado ampliamente reflejada en la cobertura mediática durante Wimbledon.

Carlitos, admirado por todos

Los gestos espontáneos del tenista se han convertido en pequeñas joyas virales que han circulado profusamente en las redes sociales. Así, destaca la entrega de su camiseta autografiada a Federico, el hijo del italiano Fabio Fognini, quien además es un gran admirador del murciano. Un acto sencillo pero cargado de significado, que evidencia la atención y el detalle que Carlos presta a quienes lo rodean, incluso a los familiares de sus rivales. También es reseñable el saludo afectuoso que dirigió al hijo de cuatro años de Feliciano López, retirado tenista español que se encontraba en Wimbledon. Estas acciones no pasan desapercibidas y muestran cómo Alcaraz se implica de manera genuina con el entorno que comparte dentro de los grandes escenarios del tenis.

Kiko Navarro insiste en que estas muestras de generosidad no responden a un plan o estrategia publicitaria ni a una necesidad de buscar apoyo de marcas o del público. “Son cosas que salen del corazón, no para ganarse el apoyo de la gente ni de las marcas. Tiene todos sus contratos, todo es perfecto, pero la verdad es que sabe cómo ayudar a la gente”, explica.