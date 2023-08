El punto entre Tiafoe y Raonic que descubrió una norma muy poco conocida en el tenis

Es raro que en una pista de tenis un tenista acabe perdiendo un punto porque toca la red con el cuerpo antes de que este acabe, pero se ha visto en varias ocasiones. En el Masters 1.000 de Canadá, en el partido que enfrentaba a Frances Tiafoe y Milos Raonic, sucedió algo parecido, pero no igual, con un final diferente al habitual por un matiz.

Si el punto no ha terminado y un tenista toca la red con el cuerpo o con la raqueta, lo pierde. Entonces, ¿por qué lo ganó Tiafoe? La discusión entre el árbitro, Fergus Murphy, y los tenistas dura un rato, y el primero les acaba explicando que la parte de la red que ha tocado el estadounidense es la del dobles, por tanto eso hace que no pierda el punto en un partido de individuales. De hecho, lo ganó, y además no era un punto cualquiera, porque le daba un primer set monumental que se resolvió por 14-12 en el tie break. “El señor Tiafoe corrió hacia la sección de la red que no cuenta, es un elemento permanente, por lo tanto, no tocó la red y anotó un tiro ganador”, explicó Murphy.

Raonic incluso llega a pedir la presencia del supervisor del torneo, que le explica lo mismo. La reacción del tenista canadiense es finalmente aceptarlo, pero se va a su silla y rompe la raqueta en pedazos. Eso sí, no dejó que la situación le afectara más de ese rato, porque terminó remontando el partido y venciendo por 6-7 (12/14), 7-6 (7/4) y 6-3. En la siguiente ronda se enfrentará al japonés Taro Daniel. Al final del encuentro tampoco las tenía todas consigo y admitió que pensaba que no habían sido honestos y que no habían manejado bien la situación.

El recuerdo de Djokovic - Nadal

Una de las veces más recordadas en la que un tenista perdió un punto por tocar la red (en la zona de individuales), fue en las semifinales de Roland Garros que disputaron Rafa Nadal y Novak Djokovic en 2013. Era un momento muy delicado, en el quinto set, con el serbio 4-3 y break arriba. Sacaba él, iban 40-40 y subió a rematar un punto que estaba dominando, golpeó la bola y después tocó la red, por tanto la ventaja fue para Rafa, que igualó la rotura y después se llevó el encuentro por 6-4, 3-6, 6-1, 6-7 y 9-7.