Para que salgan más Alcaraz, Badosa... España cuenta con la mayor estructura de torneos del mundo: "Es un chollo"

"Yo soy el mimado", dice Martín Landaluce, de 17 años, con una planta espectacular, 191 centímetros de tenista. Le rodean David Ferrer y Álex Corretja, dos de los mejores jugadores que ha dado el tenis español, y Vivi Ruano, que fue número uno en dobles. El joven quiere, de alguna manera, agradecer algo a los jugadores y jugadoras de anteriores generaciones: "Vosotros lo teníais más difícil, pero nos habéis dado ese carácter de lucha. Yo he podido jugar mis primeros Tennis Europe, ITF Júnior (torneos para jugadores de 12 a 16 años), logré los primeros puntos aquí en Mallorca y ya conseguí nivel para salir fuera a competir", añade el madrileño, una de las promesas del tenis español, un chaval que se ha favorecido de la estructura en la que viene trabajando la Real Federación Española de Tenis. En números: ahora hay 2.300 torneos en nuestro país, 220 de ellos internacionales (en 2017 había 59). "Se pueden jugar torneos prácticamente todas las semanas. Sólo es comparable EE UU pero sin la desventaja de las grandes distancias", dice Miguel Díaz, presidente de la Federación. Desde 2016 la inversión ha pasado de 40.000 euros a 1,2 millones (al final del texto pueden verse todos los datos de torneos y tenistas), gracias también a las ayudas del CSD o de patrocinadores como Mapfre.

Es lo que llaman la Pirámide del Tenis Español, una manera de evitar que el talento se quede en el camino por falta de recursos, por motivos ajenos a la calidad; la posibilidad de hacer toda la fase de desarrollo, y parte de la élite, casi sin salir de España. "El tenis es caro. Te pagas el entrenador, si lo tienes; los viajes... Hasta que no te metes mínimo en los Challengers [como los torneos de Segunda División, por decirlo de alguna manera], que tienen hospitalidad, te lo pagas todo. Te sale caro si no sacas resultados, a no ser que tengas ayudas de federaciones o algún sponsor», explica Jordi Arrese, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. "En mi época había circuitos que eran como cuatro Futures. Yo llegué tarde e hice muy pocos. Había dejado el tenis, de los 15 y medio a los 17 y medio jugaba una vez a la semana, pero me di una oportunidad", añade.

Y Alberto Berasategui, subcampeón de Roland Garros en 1993, explica cómo eran estos circuitos: "Se llamaban ‘satélites’, estaban formados por cuatro sedes y para puntuar tenías que jugar los cuatro, tenías que estar todo un mes para puntuar, mientras que hoy en día los Futures puntúan individualmente. Solíamos jugar el satélite de Murcia (Cartagena, Yecla, tenis Murcia, tenis cordillera), el del norte (Oviedo, Vigo, Santander...)", continúa. Él consiguió sus primeros puntos ATP en Murcia. "Tenía la gran suerte de estar becado por la federación y formaba parte de un grupo que nos patrocinaba Bimbo", prosigue Berasategui.

El Grupo Bimbo

En ese Grupo Bimbo también estaba Álex Corretja: "En esa época mía tenías que salir bastante fuera. La Federación Española a mí siempre me ayudó, y la Catalana, pero aquí no teníamos tantos torneos. La Pirámide es clave para el futuro del tenis español, para que siga habiendo dinámicas positivas, que salgan jugadores, jugadoras, que haya más posibilidades", dice el ganador del Masters en 1998. "Yo fui un privilegiado porque fui campeón de España en todas las categorías y fui subvencionado por la Federación, luego hicieron el Grupo Bimbo, que estaba apadrinado por Manolo Orantes y por Javier Duarte. A nosotros, por ejemplo, la Federación nos ayudaba con un dinero y si ganábamos los premios para cubrirlo, devolvíamos lo que habían invertido. Por poner un ejemplo, si yo iba a un Challenger y la Federación me había dado 1.000 euros y yo ganaba 1.500, pues 1.000 los devolvía y 500 me los quedaba para mí. Si ganaba 300, devolvía 300 y la Federación había invertido 700 en mí", cuenta Corretja.

"Si sirves y eres competitivo, poder jugar estos torneos en tu país es un chollo"

"Viajábamos a Portugal, a Italia... Allí conseguí los primeros puntos WTA", recuerda Vivi Ruano. "Yo he sabido lo que es tener que salir de tu país, gastarte dinero, la infraestructura en los viajes... En estos torneos pequeños casi no tienes una dotación económica cuando ganas, ni para cubrirte. Que ahora los tengas en España, que puedes ir en coche a cualquier sitio, te pueda acompañar el entrenador, la familia, es un punto a favor para que después puedas mantenerte", insiste la actual directora del Challenger de El Espinar, que desde 2015 es también femenino y allí ganó, por ejemplo, Paula Badosa.

"Es un chollo", opina Arrese de la Pirámide. "Si sirves y eres competitivo, esto es lo que te hace ser mejor porque en alevín, infantil, cadete... Puedes competir contra los mejores y eso es una ventaja increíble, porque no te tienes que mover del país. Sigue siendo caro, pero ayuda mucho", sigue.

Nadal, Alcaraz...

"Jugar esos torneos lo es todo. Pasar de cero a cien es imposible. Incluso Alcaraz ha jugado Futures y Challengers, y Nadal también... Ellos fundieron las etapas, pero son la excepción, lo normal es pasarlas avanzando un poco, luego retrocedes, avanzas...», asegura Corretja.

Martín Landaluce ha empezado 2023 desde cero, después del proceso previo, para dar el salto al circuito profesional. Es el 770 del mundo. El curso lo empezó el 1.093 y ha conseguido puntos ATP en Córdoba, Manacor, Madrid, Sabadell y Porec (Croacia). Ya ha jugado dos partidos de los torneos de «Primera» como invitado: en 2022 en Gijón y en 2023 en el Mutua Madrid Open.

Todos los datos del tenis español

150 Tenistas con ranking mundial

220 Torneos internacionales en 2023

Un millar de árbitros de tenis

Más de 1.300 clubes afiliados

2.300 Competiciones oficiales al año

Más de 10.000 entrenadores titulados

Más de 15.000 pistas de tenis

85.000 jugadores con licencia

193.000 Partidos oficiales al año

Más de 3 millones de practicante

Torneos en España 2023

3 ATP Tour

4 WTA Tour

15 ATP Challenger

41 ITF World Tennis Tour Masculinos

42 ITF World Tennis Tour Femeninos

25 ITF World Tennis Tour Juniors

28 Tennis Europe Junior Tour (Sub’12 a Sub’16)

8 Circuitos Nacionales Juveniles

62 ITF Masters World Tennis Tour (Veteranos/as)

+ 2.000 Torneos nacionales y territoriales

Tenis en silla

7 ITF Wheelchair Tennis

13 Torneos Liga MAPFRE de Tenis en Silla

Tenis playa