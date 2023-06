Alcaraz y el manual de instrucciones para jugar en hierba: estos son los dos tenistas de los que ve vídeos para mejorar sus movimientos

Carlos Alcaraz empezó el partido contra Rinderknech ganando un par de juegos en blanco al servicio, pero no tardó en tener problemas sobre la hierba y tampoco tardó demasiado en encontrar soluciones para remontar y vencer (4-6, 7-5 y 7-6 [7/3]) en un duro estreno que duró dos horas y 34 minutos.

Los antecedentes son importantes: Alcaraz jugó Wimbledon junior en 2019, pasó tres rondas y cayó en cuartos; disputó Wimbledon 2021, y superó un partido y perdió en el segundo contra Medvedev; y Wimbledon 2022, donde llegó a octavos. Total: 7 victorias y 3 derrotas sobre la superficie más especial del mundo del tenis, más algunos entrenamientos, pero no en casa, porque no tiene pistas de ese tipo en Villena ni en Murcia.

Para cada regreso al pasto es necesario sacar los apuntes y hacer memoria, es como tener que sacar el libro de instrucciones, que el cerebro recuerde que lo que hace unas semanas era así, ahora es así, pero... Porque la pelota bota menos y hay que jugar más agachado, porque no se puede resbalar, porque es más difícil ajustarse y mantener el equilibrio y defender. Hay que ir con pasitos cortos y tener cuidado con los frenazos y los cambios de dirección. Es el tenis de ataque y a Carlos le encanta jugar al ataque, todo cuadra, pero no es tan sencillo. Para poder ser ofensivo es necesario golpear bien la pelota, el tiro anterior a ir a la red, y al murciano le costaba situarse. Se movía con dificultad y no podía llegar a tiempo para plantarse y acelerar con su derecha.

"Necesito horas en pista, es buena haber tenido un partido así de duro"

Todo comenzó, en realidad, un poco del revés porque el rival de Alcaraz en el debut en Queen’s era Fils, joven francés de 19 años, pero se dio de baja y en su lugar entró su compatriota Rinderknech, con 196 centímetros de altura y con las ideas más claras de lo que hay que hacer en hierba. Sacaba y se iba al ataque, o en cuanto podía conectar una derecha bien posicionado, también visitaba la red. No estaba a gusto Carlos y ni siquiera se tranquilizó al lograr el primer break. Fue para ponerse 4-5, pero después disputó un juego realmente malo. Atacó sin sentido con golpes que no le daban ventaja, tiró fuera alguna derecha... Y volvió a recibir la rotura, que fue definitiva. La diferencia de sensaciones era enorme.

Estaba claro que el partido iba a ser un drama, pero también había tiempo para seguir recordando las lecciones. "Pensaba que iba a ir a mejor, que me sentiría mejor. Necesito esto, horas en pista, jugar todo lo que pueda. Para mí es bueno tener un partido así de duro", reconoció después. Alcaraz comenzó a hacer más saque y volea, y a llegar mejor a las pelotas. Empezó a verse más al jugador que es. Llegó el primer "vamos" de verdad, sacó el puño en dirección a su palco, donde está Samuel López, el entrenador de Carreño (el gijonés está lesionado) porque esta semana Juan Carlos Ferrero se la ha tomado de descanso. Las fuerzas se igualaron y un toque de genialidad del español le permitió llevarse el segundo set, al lograr una rotura con una derecha-banana de esas que parece que se va fuera, pero acaba tocando la línea.

No le perdió la cara al encuentro Rinderknech, que arrancó el parcial definitivo con un amenazante 2-0. Puso al límite a Carlos, que se agarró con todo al partido. Sobre todo con unos fantásticos restos para intentar anular las subidas de su rival, y moviéndose mejor para llegar mejor y golpear mejor, aunque en un par de ocasiones acabara por los suelos, un clásico en los primeros días de los torneos sobre hierba. Tuvo que sacar dos veces para sobrevivir, y no dudó. Forzó el tie break y ahí hasta logró algunas defensas impensables en hierba, pero que él también puede hacer. Fue muy superior en el desempate y se llevó un triunfo que vale mucho. Carlos tiene más margen de mejora todavía aquí que en otras superficies, y en conferencia de prensa explicó una manera de hacerlo: "Siempre he dicho que en hierba te tienes que mover bien y a partir de ahí todo lo demás. Hablando por mí, me gusta ponerme vídeos de Federer, de Murray, que son de los jugadores que mejor se mueven en hierba. No voy a hablar de Djokovic porque resbala como si fuera tierra y eso no va a ser mi caso. Ya no es cómo golpean, porque cada uno tiene su estilo, pero ver cómo se mueven, e intentar imitarlos"

En los octavos, a Carlos le espera el checo Lehecka, verdugo de Davidovich (7-6 y 6-4). Además, Bernabé Zapata no pudo con Fritz (6-4 y 7-5).