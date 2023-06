Polémica con Djokovic y el "menosprecio" de Wimbledon

Pasada la temporada de tierra batida, en la que el triunfador final fue Novak Djokovic con la victoria en Roland Garros, donde logró además su vigésimo tercer título de Grand Slam, empieza el pequeño tramo de hierba con Wimbledon a la vuelta de la esquina (3-16 de julio) como gran objetivo. El torneo más importante del mundo hizo un vídeo de adelanto de lo que espera este curso, y no tardó en circular por redes sociales y entre aficionados la poca presencia que tiene Novak Djokovic en el mismo.

En el apartado de rivalidades históricas sacan a Nadal y Federer (su final de 2008 es considerado el mejor partido de la historia) o a Venus Williams y su hermana Serena, también aparece McEnroe, jugadoras como Ons Jabeur; y sólo al final bajo el lema “campeones por batir” es cuando se ve una imagen de Djokovic y de Rybakina, los ganadores de 2022. En la edición que está a punto de comenzar, el jugador serbio, número uno del mundo, puede hacer historia, pues si consigue el triunfo igualaría el récord de ocho títulos en el All England Club que tiene Roger Federer. Al suizo, precisamente le derrotó Nole en tres finales. Djokovic lleva cuatro triunfos consecutivos en Wimbledon, donde no pierde desde 2017 (en 2020 el torneo no se disputó por la pandemia), de ahí que muchos seguidores consideren un menosprecio la poca presencia que tiene en esta presentación.

Djokovic alcanzó la cima de los Grand Slams en Roland Garros, con 23, y todavía se sigue con el debate de si es el mejor de la historia o no, de si para eso hay que tener en cuenta sólo los números (donde no habría discusión) u otros factores. Novak, además, sigue en la lucha por conseguir el Grand Slam la misma temporada, algo que en el cuadro masculino, en la llamada era Open, sólo consiguió Rod Laver en 1969 y en el femenino Margaret Court en 1970 y Steffi Graf, que fue un paso más allá en 1988 y unió a Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open el oro olímpico.

Record de dinero destinado a premios

Esta edición de Wimbledon llegará además con récord, pues se destinarán 44,7 millones de libres (52,3 de euros) a premios. Tanto el ganador como la ganadora se meterán en el bolsillo un cheque de 2,35 millones de libras (2,75 de euros), mientras los subcampeones sumarán 1,175 millones de libreas (1,38 de euros) a su cuenta.