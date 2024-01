Rafa Nadal no jugará el Open de Australia por lesión

Se confirman las peores noticias sobre la esperada presencia de Nadal en el Abierto de Australia. El tenista español Rafa Nadal no pudo avanzar a las semifinales del torneo de Brisbane (Australia), puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, después de caer el pasado viernes ante el australiano Jordan Thompson en tres sets (7-5, 6-7, 6-3), tras casi tres horas y media de encuentro y después de desperdiciar tres bolas de partido. El esperado retorno del de Manacor a las pistas tras casi un año de ausencia por lesión terminó con un 'maratón', un desgasteque notó en su físico y una lesión que le han dejado finalmente fuera del Open de Australia.

Rafa Nadal ha anunciado que no jugará el Open de Australia tras lesionarse en el torneo de Brisbane. El tenista español terminó con molestias su último partido contra Jordan Thompson en tierras australianas y, finalmente, ha comunicado que será baja para el primer grande del año por «un microdesgarro en el músculo».

"No estoy preparado"

"Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como sabéis me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia. Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de 5 sets.Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar", comienza el comunicado del balear en redes sociales.

"He trabajado muy duro durante el año para este regreso y como siempre mencioné mi objetivo es estar en mi mejor nivel en 3 meses. Dentro de la triste noticia para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una mala noticia y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada. Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que me han hecho muy feliz y positivo. ¡Gracias a todos por el apoyo y hasta pronto!", concluye Rafa en un mensaje que supuesto un duro golpe en el mundo del tenis.