La rajada del tenista Kyrgios contra las mujeres: “Quizás las tenistas deberían dejar de tomar cosas turbias”

La sanción de cuatro años a Simona Halep tras su positivo por roxadustat, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, está generando todo tipo de debate. La tenista griega Maria Sakkari, se pronunció al respecto. "Lo único que puedo decir es que la forma en la que manejan cada situación con cualquier jugador es aterradora. Vamos a llegar a un punto en el que no nos dejarán tomar electrolitos. Nunca he estado en esa posición y no me gustaría estarlo. He tenido mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con los suplementos, pero no sé cómo es el proceso y cómo se hacen las cosas a puerta cerrada. No sé quién tiene voz, no tengo ni idea... Seguro que mejoraría la aplicación del paradadero antes que la aplicación antidopaje. No funciona bien. Se supone que deber recordarte todos los días y no es así. Intentaron mejorarlo, pero no funciona bien. Nosotros viajamos mucho si lo comparamos con otros deportistas. Es muy estresante. Me despierto cada noche para ir al baño, pero si se acerca al horario del control pienso: ‘¿Voy? ¿No voy? ¿Debo esperar a que vengan?’ Es muy estresante", dijo.

Estas declaraciones de Sakkari no han sentado bien a tenistas como Nick Kyrgios. "Ehhhh realmente no, jajaja. Yo juego con plátanos y coca cola en batallas de cinco sets, y mi récord habla por sí solo. Quizás las tenistas deberían dejar de tomar cosas turbias. Deberían mirarse al espejo al final del día y decir ‘Sí, hice lo correcto’. No es tan difícil".

"Me imagino que si yo tomase cosas similares para que me castigasen con cuatro años, tendría cinco Grand Slam", zanjó.

