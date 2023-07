Las últimas palabras de Kyrgios sobre Rafael Nadal que le honran

Nick Kyrgios es un héroe para algunos y villano para otros. Su rol de tenista polémico fue a partir de un problema con los test de orina. "Lo de la orina es simplemente estúpido, las reglas del tenis son muy tontas. Siempre estoy discutiendo con los árbitros. Me han multado muchas veces y soy el mejor tipo. La forma de ser de cada uno en el tenis va un poco por dentro, pero yo siento que no estoy haciendo nada loco. Si lo comparas con otros deportes, simplemente siendo soy yo mismo... pero en el tenis no puedes caminar demasiado por el alambre porque te pueden sancionar y yo necesito jugar", dijo.

El australiano sigue peleando contra las lesiones en este 2023 en el que el tenista australiano tan solo ha podido jugar un partido como profesional en el torneo de Stuttgart tras los problemas en la rodilla del primer tramo de temporada y las molestias en la muñeca que arrastra desde la gira de hierba.

El australiano quiso mandar un elogio a Nadal: "El circuito será mejor cuando Nadal y yo estemos de vuelta". Lo cierto es que nunca escondió su admiración hacia el mallorquín, ni tampoco por Alcaraz. "Es un fenómeno", escribió en sus redes sociales. "Para mí es una locura que Kyrgios diga que soy el favorito o que voy a ganar el torneo. Diría que él es uno de los favoritos también. Tiene el nivel. Diría que es más serio fuera de la cancha. Juega increíble, todos saben eso. Sí, también es uno de los favoritos para ganar el torneo", confesó el español después de otras declaraciones del australiano.

El tenista ha revelado que "contempló" seriamente el suicidio y pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico en Londres después de perder en Wimbledon en 2019. El australiano, de 28 años, fue eliminado por Rafael Nadal en la segunda ronda.