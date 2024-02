Se retira Karlovic, el tenista al que nadie quería enfrentarse por sus saques, que llegaron a los 251 km/h

“Algunos de vosotros sabéis que ha pasado un tiempo desde que disputé un torneo. Pese a todo, me seguís preguntando a diario si regresaré al circuito. Siento decepcionaros pero, a través de estas líneas, quiero anunciar oficialmente mi retirada", afirmaba el croata Ivo Karlovic en la red social “X”, antes conocida como Twitter. El último partido que jugó fue en la previa del Masters 1.000 de Indian Wells, en 2021, cuando se disputó en octubre por la pandemia. Perdió con el ecuatoriano Emilio Gómez. A punto de cumplir 45 años su adiós se daba por hecho, pero ya es oficial.

13.728 saques directos

"He tenido una gratificante, poco ortodoxa y larga carrera, con unos orígenes increíblemente humildes, especialmente para un tenista. Croacia era una nación muy diferente en los años 80 y 90 cuando crecí. Siento un enorme orgullo por mis logros y por todo lo que he conseguido superar", prosigue el jugador en su escrito. ¿Quién no recuerda a Ivo Karlovic? A cualquier aficionado al tenis le vendrá un golpe a la cabeza después de escuchar este nombre: el servicio. Con sus 211 centímetros de altitud, récord en el circuito, nadie como él ha dominado ese primer tiro. Ha terminado su carrera con 13.728 servicios directos, sólo superado por los 14.470 de Isner, que también ha anunciado su adiós hace apenas unos meses. El récord que sí tiene es el de ganar el 82,7 por ciento de los puntos que jugó cuando le entró el primer saque y el 92 por ciento de los 9.614 juegos de saque que disputó en su carrera.

Karlovic no era el mejor jugador del mundo, pero sí uno de los más temidos porque era el clásico tenista que le solía tocar como rival a los mejores del ranking en las primeras rondas y como tuviera el día con el saque, el duelo se iba a resolver en dos o tres golpes, en las pocas oportunidades que diera. Era peligrosísimo. La mayoría del tiempo al resto era dar paseos de una lado a otro de la pista, mirando cómo la pelota les superaba sin remedio. Muchas tenistas en los entrenamientos del día anterior se preparaban para esos cañonazos de una manera peculiar: enfrente, el entrenador, se subía a una escalera y empezaba a lanzar bolas desde ahí, porque más o menos eso es lo que iba a llegar en el encuentro. Llegó a hacer un saque a 251 kilómetros por hora, en octavos de la Copa Davis de 2011 ante Alemania.

Récord positivo con Djokovic

Una de esas sorpresas que dio en primeras rondas de torneos grandes fue en 2003, cuando se enfrentó en Wimbledon al campeón del curso anterior, Lleyton Hewitt, en el estreno de la central esa edición, y lo superó por 1-6, 7-6 (7/5), 6-3 y 6-4. Con Djokovic, por ejemplo, tiene un balance favorable de 2-1. A Federer le rascó un triunfo en 14 enfrentamientos. Con el que nunca pudo es con Nadal, 0-5, aunque siempre le quitó un set y tres de esos cinco partidos se resolvieron en el tiebreak del último set.

"Me gustaría dar las gracias a todos los entrenadores y personas que contribuyeron a mi desarrollo como jugador. Sin todos vosotros esta aventura no hubiera sido posible. Mi familia me brindó un enorme apoyo y les amo profundamente. Estoy deseando seguir pasando tiempo con ellos haciendo cosas que son importantes para nosotros y nos llenan. A todos los que me habéis admirado y apoyado durante estos años, muchas gracias por formar parte de este viaje. Os adoro y espero volver a veros. Seguiré vinculado al tenis e intentaré compartir mi conocimiento y todas las experiencias del circuito con las futuras generaciones de jugadores. La aventura continúa y los esfuerzos deben dirigirse en otras direcciones. Me siento agradecido”, concluyó su carta el croata.

Karlovic ganó 371 partidos y perdió 346, tuvo muchos problemas de espalda durante su carrera, debido a la altura. Fue el 14 del mundo en 2008. Ganó 10.160.232 dólares en premios, una Copa Davis y ocho títulos: Estocolmo, Nottingham y Houston en 2007, Nottingham en 2008, Bogotá en 2013, Delray Beach en 2015 y Newport y Los Cabos en 2016. En los Grand Slams sólo llegó una vez a cuartos de final, en Wimbledon 2009, pero como te tocara en las primera rondas...