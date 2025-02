Sinner no quería pactar su sanción por dopaje, pero que no incluyera ningún Grand Slam era “una oferta muy atractiva”

El positivo de Jannik Sinner por clostebol y la manera en la que se ha resuelto sigue dando que hablar en el mundo del tenis. Jugadores como Wawrinka o Kyrgios han sido rotundos. “Ya no creo en un deporte limpio”, dijo el suizo, ganador de tres Grand Slams. “He hablado con varios jugadores en el vestuario, no sólo en los últimos días sino también en los meses anteriores. La mayoría de ellos no están satisfechos con cómo ha ido todo el proceso y no creen que haya sido justo. Muchos creen que hubo favoritismo”, opinó Novak Djokovic.

Del perdón al recurso de la AMA

El número uno del mundo fue liberado de culpa primero al entender que el producto había llegado a su cuerpo por accidente, por un descuido de su fisioterapeuta. El último y definitivo movimiento fue que, a dos meses de que se celebrara el juicio ante el TAS por el recurso de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que iba a pedir un año de sanción, pactaran tres meses sin que la vista tuviera lugar.

Sinner no quería pactar

Jamie Singer, abogado del tenista italiano, ha hablado en Sky News y ha reconocido que la primera idea de Sinner era no aceptar ese acuerdo. "Él lo ve desde una perspectiva diferente: si un tribunal independiente que determinó que no había ninguna sanción que aplicar, ¿por qué aceptar tres meses después? Llevó un poco de tiempo convencerlo de que realmente era lo correcto: aceptar la oferta de la AMA en lugar de recurrir al TAS”, aseguró Singer. “Jannik dice que siente que le han tratado con bastante dureza, pero acepta que cada uno tiene derecho a su propia opinión", continuó el abogado, que desgranó argumentos a favor del tenista. “La AMA revisó cada una de las muestras del Sr. Sinner durante los 12 meses anteriores a los dos resultados positivos en marzo del año pasado para ver si había algún indicio sospechoso o muestra de la sustancia y la respuesta de todos los laboratorios, y se trata de una gran cantidad de muestras, fue que no había. Por lo tanto, creo que, independientemente de lo que la gente diga y piense sobre este caso, no es un caso de dopaje ni de trampa".

¿Sanción a la carta sin Grand Slams?

Respecto al acuerdo pactado... “Es algo que la AMA ha hecho en creo que 67 ocasiones desde que esta disposición entró en vigor hace unos cuatro años... y es algo que consideramos que era el resultado correcto en este caso”, afirmó, y añadió uno de los motivos por los que Sinner finalmente cedió, que es lo que a muchos jugadores les hace pensar que la sanción fue “a la carta”: "No podemos obviar el hecho de que no se puede elegir cuándo ocurren estas cosas. El hecho de que la AMA se haya puesto en contacto con nosotros y que en los próximos tres meses no haya ningún Grand Slam me pareció que hacía que su oferta fuera más atractiva".