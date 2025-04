El tesón de Davidovich le lleva hasta la semifinal de Montecarlo

Alejandro Davidovich ya está en semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo. Después de la agónica victoria ante Jack Draper en octavos el malagueño arrolló al australiano Alexei Popyrin por 6-3 y 6-2 en 69 minutos. Davidovich se medirá en semifinales con el ganador del Alcaraz-Fils.

Alejandro Davidovich se rompió al término del encuentro contra el sexto jugador del mundo, el británico Jack Draper. "Ha sido un partido muy duro", confesó. "A nivel emocional pudo ser el peor partido del año. Ha sido una montaña rusa todo el partido, no he sabido controlar mis emociones, pero estoy contento con la victoria", aseguró. Pues de cómo logró esa victoria no hubo ni rastro en los cuartos de final ante Popyrin. El partido fue un monólogo del andaluz. Del jugador que había liquidado a Tiafoe y Ruud en rondas anteriores no hubo ni rastro por culpa en gran parte del consistente servicio de Davidovich. No cedió una bola de break y mostró una solidez que le convierte en una amenaza seria para semifinales.

El dato que mejor refleja cómo fue el partido es el de los errores no forzados: Davidovich sólo acumuló 13 y el australiano se disparó hasta 31.

La relación del malagueño con Montecarlo convierte este torneo en el favorito de su carrera. Ha competido en cuatro ediciones y en la primera en 2021 alcanzó los cuartos de final donde se tuvo que retirar ante Tsitsipas. Un año después fue más lejos y alcanzó la final donde también cayó ante el griego. En los dos últimos años no pudo superar la primera ronda ante Khachanov y Korda.