El tremendo enfado de Djokovic en su partido contra Rune: así destrozó dos raquetas a patadas

Novak Djokovic fue fiel a todo lo que es él en el su estreno en las Nitto ATP Finals 2023. Venció a Holger Rune (7-6 [7/4], 6-7 [1/7] y 6-3) en un partido durísimo de tres horas y cinco minutos y salieron parte de sus demonios, sobre todo cuando en el tercer y definitivo set ya había conseguido el break de ventaja y lo perdió al juego siguiente. Entonces sucedió esto:

Lo pagó el mejor tenista del mundo con un par de raquetas que estaban en el suelo. Las pisó y las tronchó como si fueran dos ramas. Lógicamente, recibió una advertencia por ello. Se le puso esa cara de ausente que tiene a veces, como si no quisiera saber nada de nadie, pero nada más lejos de la realidad. El siguiente juego prácticamente lo regaló, para pasar el 2-0 al 2-2, pero sólo estaba cogiendo fuerzas para el arreón final, ante el que su rival ya no encontró respuesta. Siempre le lleva al límite Rune en sus cara a cara y dos veces (la final de París-Bercy 2022 y este 2023 en los cuartos de Roma) le llegó a vencer. En cambio, esta temporada en la capital de Francia hace nueve días y ahora en Turín en las Nitto ATP Finals se impuso el serbio en dos encuentros muy similares. El duelo de 2021 en el US Open pilló a Holger todavía demasiado verde.

Djokovic asegura con esta victoria el número uno a final de curso por octava vez en su carrera. Ya eran un récord las siete anteriores. Nole ha reconocido que está dispuesto a batir todas las plusmarcas que pueda. La otra que tiene a tiro a corto plazo es ganar por séptima vez la Copa de Maestros. Ahora tiene seis coronas, igualado con Roger Federer. Ha participado 15 veces, sin contar la de este curso. En cuatro perdió en la fase de grupos (2007, 2009, 2011 y 2019), en tres ocasiones se quedó en semifinales (2010, 2020 y 2021) y en dos perdió la final (2016 y 2018).

El próximo compromiso en esta edición será el miércoles contra Jannik Sinner, que ganó el otro partido del grupo a Tsitsipas por un doble 6-4.

También en el choque con Rune tuvo Novak una discusión con el juez de silla, Adel Nour, por considerar que el reloj que mide el tiempo que les queda para sacar está un poco escondido. A veces parece distraerse con todo el tenista serbio, pero nada consigue que mentalmente se vaya de los partidos.