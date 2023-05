El vídeo del puntazo del torneo entre Alcaraz y Taro Daniel... Con dos gran Willy

Carlos Alcaraz venció a Taro Daniel en la segunda ronda de Roland Garros en un partido con una dificultad añadida: el viento. "Las condiciones eran muy, muy duras por el viento, pero hay que saber adaptar tu juego como puedas. He estado centrado en cada golpe y creo que he jugado a un buen nivel. Estoy feliz", dijo el español. El aire no impidió que se vieran puntos como este:

Estuvo más fino en las dejadas Taro Daniel que Alcaraz, algo que no suele ser habitual cuando el murciano está en pista, y en una de ellas empezó el juego, porque Carlos contestó con la misma moneda, el japonés llegó, la puso por arriba, Alcaraz corrió hacia atrás y recurrió a la gran Willy, que entró, como la respuesta de su oponente de la misma manera. Ya es difícil ver que en un partido se hace una con éxito, pues esta vez fueron dos. Se llama así a este tiro en honor a Guillermo Vilas, el mítico argentino campeón de Roland Garros en 1977 y que fue quien lo inventó. El español tuvo la calma para hacer un golpe corto de bote pronto que fue definitivo.

Ambos tenistas acabaron la acción con una sonrisa, porque sabían que la acababan de liar viendo la reacción del público. Esta vez cayó de su parte, pero en otras ocasiones que se ven momentos parecido a este, Alcaraz también se ríe, lo que suele ser sinónimo de que se lo está pasando bien.