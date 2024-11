Zverev derrota a Tsitsipas en París-Bercy y está a un partido de arrebatar el número dos a Alcaraz

Carlos Alcaraz quedó eliminado en los octavos de final del Masters 1.000 de París-Bercy por Ugo Humbert, en un partido en el que el francés mostró un nivel superior en la pista rápida de la capital de Francia, de la que el tenista murciano se quejó. “He llegado a jugar bien bajo techo en la Davis, pero es una pista más lenta que esta. Esta es la más rápida que hay en los Masters 1.000 y no sé por qué la han cambiado con respecto a otros años. Debí venir antes a París para adaptarme mejor a las condiciones”, analizó después del encuentro, reconociendo también el partidazo que hizo su rival: “Cuando juego contra él sé que tengo que correr lo que no está escrito, lo he intentado, pero él ha desplegado un nivel muy alto y no he podido estar a la altura".

La derrota, aparte de dejarle fuera del último Masters 1.000 de la temporada, hace que peligro su posición como número dos del mundo, lo que puede ser un problema añadido en las Nitto ATP Finals o Torneo de Maestros, la última cita del año (10 al 17 de noviembre en Turín) que reúne a los ocho mejores de la temporada.

Quien puede quitarle ese puesto es Alexander Zverev, que ha dado un paso más en París-Bercy. El alemán superó a Tsitsipas en los cuartos de final 7-5 y 6-4 y se sitúa a un triunfo de subir al segundo puesto del cajón. Necesita derrotar a Rune o De Miñaur, sus posibles rivales en semifinales, para colocarse justo detrás del rey Sinner.

Llegar a Turín como número tres puede suponer que Alcaraz se enfrente con Jannik Sinner ya directamente en la fase de grupos. El Torneo de Maestros es de los pocos que comienzan con un grupo y en los que una derrota no supone la eliminación. El uno y el dos del mundo van cada uno por un lado, se forman dos grupos de cuatro tenistas y los dos primeros pasan a semifinales. Incluso, podría darse, que Carlos, Jannik y Djokovic estuvieran juntos, lo que sería un bombazo, aunque está por ver si el serbio participa. Nole decidió saltarse París-Bercy y las últimas imágenes que hay suyas son descansando en Maldivas.

Pese a todo, de momento tiene los puntos para clasificarse. Tienen plaza asegurada en las Nitto ATP Finals Sinner, Alcaraz, Zverev, Medvedev y Fritz. Quedan tres puestos que ahora ocupan Djokovic, Ruud y De Miñaur. Noveno es Rublev y décimo Dimitrov (el búlgaro sigue vivo en el Masters 1.000, juega hoy los cuartos contra Khachanov). Si Novak no participa sólo uno de todos estos jugadores se quedaría fuera. Dado lo apretados que están, será decisivo, aparte de lo que suceda en París, lo que ocurra la semana que viene en los dos ATP 250 que se disputan en Metz y Belgrado.