Teresa Blázquez Abascal: amazona, empresaria y madre entregada

El pasado fin de semana Teresa Blázquez Abascal se alzó con el triunfo en el Gran Premio del CSI3* Spring MET en su segunda semana de participación, firmando una buenísima actuación con "Nasa de Toxandria", su ya inseparable compañera alazana. Una victoria que no solo confirma su extraordinaria forma, sino que también simboliza la fuerza, resiliencia y equilibrio con los que las mujeres afrontan el deporte a alto nivel sin renunciar a su vida personal. Dos grandes premios ganados en menos de un mes por uno de los binomios más emblemáticos de Dehesa Montenmedio.

Teresa Blázquez no ocultaba su felicidad: “Estoy feliz. El recorrido era técnico. La primera parte más fácil hasta el triple, pero a partir de ahí, todas las distancias estaban condicionadas. Muy exigente y bonito de montar. El desempate siempre es emocionante y con el número perfecto de participantes.”, explicaba.

Fue un triunfo con sabor a superación personal: “En enero tuve una caída muy fea y he pasado un par de meses desconfiada. Para mí, salir y ver que soy capaz de nuevo de ir rápido y competir en un desempate como lo hacía antes, es una gran prueba de superación personal. Estoy muy contenta”, continuaba.

"Nasa de Toxandria" es una yegua con la que la amazona ha conseguido formar un precioso binomio. “La conozco desde los siete años. Siempre nos encantó a mi marido y a mí. Cuando tuvimos la oportunidad, la compramos y desde el primer día tuvimos una gran conexión. Es especial, luchadora, lista, generosa. Ella siempre quiere ganar. Le encanta la velocidad y posar en las entregas de premios. Es un sueño poder montarla. Es mi media naranja”, comenta Blázquez Abascal.

Más allá de los podios, medallas y triunfos, Teresa encuentra el equilibrio entre familia, deporte, pasión y profesión, convirtiéndose en referente para muchas mujeres. Demuestra con este tipo de hechos que se puede seguir compitiendo al más alto nivel tras la maternidad, además de gestionar y dirigir una de las instalaciones hípicas más importantes a nivel mundial: Dehesa Montenmedio, sede del Andalucía Sunshine Tour, Andalucía October Tour y los campeonatos de España. Teresa reconoce que no es fácil llegar a todo. "Es complicado, porque según van creciendo, los niños requieren más atención. Pero tengo la gran suerte de poder contar con ayuda para poder irme tranquila a los concursos sabiendo que Jimena está bien atendida. Ella también monta y le encantan los concursos, cuando viene se lo pasa casi mejor que su padre y que yo”, señala la amazona.

El secreto está, dice Teresa, en no rendirse, en apoyarse en los suyos y centrarse en su pasión: “Tras la maternidad empiezan los miedos, te vuelves más insegura. A mí eso me pasó al principio, pero tuve la suerte de cruzarme con yeguas maravillosas que me dieron confianza. Armando, mi marido, me empuja siempre a seguir. Él también se divierte más si vamos juntos a los concursos. Hacemos equipo toda la familia unida. Eso es lo más importante”, detalla.

La realidad es dura: la mayoría de las mujeres abandonan la competición al formar una familia. La amazona de Dehesa Montenmedio es una inspiración silenciosa para muchas: “Me da pena ver que la mayoría de mujeres a una edad determinada abandonan el deporte de alto nivel, y más después de la maternidad. Yo no sé si puedo inspirar a alguna, pero me siento bien para seguir. Las mujeres somos más débiles de mente, pero hay que luchar. Este deporte es duro, pero merece la pena. Es una forma de vivir. Ánimo a todas a seguir. Women Power”.

Y cuando se le pregunta por qué sigue luchando, por qué no se rinde, la respuesta es clara: “El apoyo de la familia es crucial. No verse sola, poder tener ayuda cuando vienen los momentos difíciles. Luchar y mirar siempre para delante, montar en positivo… En mi caso, mi familia me apoya para seguir, y eso ha sido lo más importante”.

Para esas niñas que sueñan con ser como Teresa algún día, con poder ser madres, empresarias de éxito, amazonas y vivir del mundo del caballo, su mensaje es claro: “Trabajar, trabajar y trabajar. La disciplina es fundamental. Y para mí lo más importante es el amor al caballo y a este deporte. Eso es lo que nos hace seguir incluso en los momentos duros. Superarse y ser fuerte”, explica.

Teresa Blázquez Abascal, triunfo tras triunfo, reafirma su lugar entre las grandes del deporte, como amazona y como madre. Porque, como ella misma demuestra, con esfuerzo, pasión y apoyo, las mujeres pueden galopar hasta lo más alto sin renunciar a nada.

Cerró la XXXI edición del Andalucía Sunshine Tour, su circuito, con un triunfo en su Gran Premio. Hace dos semanas quedó cuarta en el Gran Premio de Oliva, y cierra la pasada semana haciendo sonar el himno español en las instalaciones valencianas. Teresa y “Nasa”, “Nasa” y Teresa, el mejor binomio femenino de Salto de Obstáculos en nuestro país.