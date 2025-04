La terrible confesión de Jarren Duran: "Intenté matarme con un rifle"

La historia del deporte está plagada muchos atletas a los que la gloria y la presión de estar en la élite le han pasado factura. Depresiones, cuadros de ansiedad, pánico... Phelps, Nadal, Iniesta, Kevin Love, Soderling, Edurne Pasabán... Hay quienes incluso ha intentado suicidarse o, en el peor de los casos lo han conseguido. Es el lado más desgarrador del deporte que ahora tiene un nuevo capítulo en el beisbol.

El camino de Jarren Durran hasta convertirse en la estrella de los Boston Red Sox no ha sido fácil. El jardinero de los Medias Rojas ha confesado que sufrió serios problemas mentales que lo llevaron a intentar suicidarse en 2022.

Su depresión era tan fuerte que, incluso, el jardinero central se apuntó con su rifle y apretó el gatillo, pero el arma no se accionó.

Jarren Duran es el primer bate de los Medias Rojas de Boston, fue nombrado MVP del Juego de las Estrellas de 2024 e impulsó su potencial de ingresos al firmar un contrato de un año por 3,75 millones de dólares ampliable a 8 millones de dólares en 2026 pero eso no le ha librado de las etapas más oscuras.

"No quería vivir"

El ex jardinero de Cal State Long Beach y Cypress High habla abiertamente de sus problemas de salud mental, que incluyen un arrebato verbal hacia un aficionado, el uso de una camiseta con un mensaje profano y, lo más preocupante para Duran y sus seres queridos, depresión y un intento de suicidio en 2022.

Entrevistado para una docuserie de ocho capítulos de Netflix “ The Clubhouse: A Year With the Red Sox ” que se estrenará el próximo martes, Durán dijo que era tan duro consigo mismo que no quería vivir. Asegura que hubo momentos en que sintió que los jugadores eran tratados como "animales del zoológico".

“Ya lo oía de los fans”, dijo Duran en la docuserie. “Y lo que me decían era: 'Me he dicho cosas diez veces peores en el espejo'. Fue un momento muy duro para mí. Ya ni siquiera quería estar aquí”.

El joven de 28 años describió el momento en el que casi se suicida en términos terriblemente crudos.

“Llegué a un punto en el que estaba sentado en mi habitación, con mi rifle y una bala en la mano, y apreté el gatillo y el arma hizo clic, pero no pasó nada”, dijo. “Así que, hasta el día de hoy, creo que Dios simplemente no me permitió quitarme la vida porque, en serio, no sé por qué no se disparó. Lo tomé como una señal de que quizá tenía que estar aquí por alguna razón, así que fue entonces cuando empecé a mirarme en el espejo después de que el arma no se disparara.

Pensé: '¿Quiero estar aquí o no?'. Eso pasó por una razón, y obviamente estás aquí por una razón, así que seamos como quieras ser, juguemos como quieras y vivamos como quieras vivir.

Durán tuvo una temporada destacada en 2024, liderando la Liga Americana en dobles (48), triples (14), apariciones al plato (735) y turnos al bate (671). Bateó para .285 con 191 hits, 111 carreras anotadas, 21 jonrones y 34 bases robadas.

Una decisión valiente

“La decisión de Jarren de compartir su historia es un acto de valentía que trasciende el béisbol”, declaró Sam Kennedy, presidente y director ejecutivo de los Red Sox, en un comunicado. “Al abrirse, les muestra a quienes estén pasando por momentos difíciles que no están solos y que pedir ayuda no solo está bien, sino que es esencial. Todos los miembros de esta organización siguen apoyándolo. Le admiramos profundamente, siempre ha contado con todo nuestro apoyo y somos increíblemente afortunados de tenerlo en nuestro equipo".

El gerente Alex Cora dijo que estaba al tanto de la situación mucho antes de la filmación de Netflix. “Es decir, obviamente, lo sabía. Desde que me enteré, como persona, le he brindado apoyo y cariño. Soy alguien con quien puede hablar. Esa puerta siempre está abierta. La relación ha crecido con los años. Obviamente, hemos tenido muchas conversaciones privadas sobre el tema. Creo firmemente que su sinceridad va a ayudar a mucha gente”.

"Se necesita una persona valiente, transparente y genuina para hacer eso. Espero que así lo veamos: que impacte a otros y que salve vidas con lo que hizo en Netflix", sentenció.