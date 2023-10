Tertuliano de "El Chiringuito" emociona al madridismo con su discurso: "Contra un equipo en el juzgado..."

El Real Madrid sigue líder en LaLiga en una temporada que empezó de la mejor manera posible con un Bellingham estelar. El empate ante el Sevilla le permite seguir en el máximo escalón posible. El periodista Paul Tenorio explicó en "El Chiringuito" la situación en la que se encuentra el conjunto blanco. "Cinco Champions casi seguidas, haciendo un estadio enorme... contra un equipo en el juzgado, en la ruina en imagen y también económicamente", afirmó. El tertuliano Jota Jordi le recriminó que el Madrid también viene de malas rachas.

El Madrid vive su mejor época de la historia. No le debe nada a nadie, no está juzgado por nadie. La temporada pasada del Real Madrid fue muy buena. No es forofo defender al Madrid, lo forofo es atacar al Madrid. Los que atacan al Madrid que explique ese fanatismo. Los que dicen que el Madrid juegan mal, que los árbitros le ayudan... es forofismo", indicó.

El tertuliano insistió en que el conjunto blanco pone la guinda a su mejor etapa con el nuevo Bernabéu que tan buena pinta tiene y que marcará un antes y un después en la historia del club como un recinto capaz de albergar cualquier tipo de evento.

Durante la tertulia también hubo momentos de tensión, donde se destacó que el Barça está apostando más por la cantera que el propio Madrid. En gran parte, 'obligado' por la situación en la que está el club culé.