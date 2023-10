El madridismo estalla contra el árbitro en el Sevilla - Real Madrid, "que se vayan del campo"

Están sucediendo muchas cosas en el Sevilla - Real Madrid de LaLiga, disputado en el Sánchez Pizjuán, donde el equipo local se ha adelantado con un tanto en propia meta de Alaba.en la segunda mitad. Después ha empatado de cabeza Carvajal. En la primera parte el Sevilla ha podido marcar en un par de ocasiones, sobre todo una que ha sacado Carvajal debajo de el larguero, pero también el Real Madrid ha tenido las suyas, principalmente Vinicius y sobre todo, dos goles que no han subido al marcador. El primero de Valverde, anulado por un fuera de juego y el segundo de Bellingham, pero en éste la jugada ya estaba anulada anteriormente, aunque no ha quedado muy claro por qué. Esas dos acciones han provocado que el madridismo se indigne en las redes sociales. El gol en contra y un posible penalti a Vinicius antes, no van a ayudar a calmar a los blancos.

Entre el Caso Negreira, la defensa victimista del Barcelona de Joan Laporta, y los vídeos de Real Madrid Televisión, De Burgos Bengoetxea, el colegiado estaba en el ojo del huracán antes del encuentro y cada decisión suya está vigilada con lupa. Las dos que ha tomado contra el Real Madrid han sentado muy mal.

"Llévate al equipo, Ancelotti", han gritado en El Chiringuito mientras veían el encuentro. No entendían las decisiones del árbitro y no entienden que se hable del Madrid cuando el que tenía que estar en sospecha es el Barcelona.

"Al madridismo sociológico no le gusta que se hable de su poder. Ganaremos el proceso judicial, seremos absueltos, no hemos hecho nada de lo que se nos acusa. Tengo malas noticias para el madridismo sociológico porque vamos a repetir el mejor Barça de la historia", había dicho Joan Laporta antes del Sevilla - Real Madrid, en la Asamblea de socios del Barcelona.