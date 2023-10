Ancelotti explota contra De Burgos: "Si digo lo que pienso del arbitraje me caen muchos partidos

Carlo Ancelotti vio amarilla por protestar airadamente una de las decisiones de De Burgos Bengoechea, en realidad varias durante todo el partido. Al final, saltó al césped para recriminar algo al árbitro pero al ser preguntado en la sala de prensa dijo que había estado perfecto. «Ha acertado en todo, ha parado la contra para preservar la salud de un jugador, ha hecho un partido de nivel», decía el técnico del Real Madrid hablando de una jugada en la que De Burgos para el contragolpe sin pitar falta sobre Ocampos. Volvieron a preguntar al técnico italiano por el colegiado y siguió con un discurso que él aseguraba que no era irónico pero que unos minutos después confirmó en la televisión del Real Madrid. «La ironía es la única manera de hablar de este partido porque si digo lo que pienso me caen muchos partidos, así que, como me gusta sentarme en el banquillo del Madrid, para evitar suspensiones tiro de ironía».

Por si no había quedado claro lo explicó Ancelotti, que saltó al césped tras el pitido final para hablar con el árbitro. «No sé por qué me ha amonestado, yo estaba hablando con Camavinga. Yo no he hablado con los jugadores, yo estoy muy contento», continuaba sobre si los futbolistas estaban enfadados por la actuación de un colegiado que consiguió dejar descontentos a los dos equipos en un partido de mucha lucha e intensidad. En los locales se estrenaba Diego Alonso y sus futbolistas lo pusieron todo para que el estreno fuese bueno. «Hay que tener en cuenta al rival. Puso mucha energía en el partido. Estoy bastante satisfecho de lo que ha hecho mi equipo, siempre después del parón hay partidos trampa», continuaba Ancelotti sobre el primer empate de los suyos esta temporada.

Ramos, protagonista en su reencuentro

Hubo un par de tanganas con Sergio Ramos tirando de la barba a Rüdiger y otra que arrancó con un choque entre Nyland y Vinicius. El brasileño se fue sustituido en medio de una pitada y el público varias veces se encendió con sus acciones. Uno de los aficionados volvió a cruzar la línea de lo que es inaceptable y el club andaluz actuó de manera inmediata. «El Sevilla FC quiere comunicar que tras detectar comportamientos xenófobos y racistas de un aficionado en su grada ha identificado, expulsado del estadio y denunciado a esta persona de inmediato ante las autoridades. Además, le aplicará el reglamento disciplinario interno», confirmaba en un comunicado. «Ha habido una pelea donde había quince jugadores no sólo Vinicius y el árbitro ha vuelto a hacerlo bien», insistía Ancelotti.