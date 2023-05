Un tertuliano de "El Chiringuito" opina sobre el Real Madrid y el Barça: "No cambio una Liga por una Champions"

El título liguero del Barça está generando un debate cuanto menos intenso. La prueba de ello es que "Lobo" Carrasco se mostró contundente a la hora de opinar sobre el último título ganado. "Ahora mismo ganar una Champion es muy difícil, pero es mucho más fácil que ganar Ligas. Para mí, al menos como entrenador yo pensaría así. Esa es mi manera de ver las temporadas... Aquí primero LaLiga y después lo adornas con la Champions. A Guardiola nadie le ha echado nunca de ningún equipo y con eso lo digo yo", afirmó el ex futbolista.

Este argumento va en la línea de lo que piensa Pep Guardiola. "La Premier es el título más difícil. Son muchas semanas, muchos partidos, problemas con las lesiones, buenos y malos momentos; hay muchas situaciones distintas. El éxito es estar ahí luchando por el título durante los últimos años. El Liverpool fue imparable cuando ganaron y nosotros no lo hicimos lo suficientemente bien, pero el resto de años hemos estado ahí. Cuando luchas por la Premier League lo disfrutas en el vestuario. Nuestras vidas son más felices cuando ganamos, y ganar hace que entrenemos mejor y haya un mejor ambiente. No es a un partido único como la FA Cup, se premia la regularidad, el día a día. No digo que la Champions League no sea importante. Me encantaría estar en París la semana que viene, pero es distinto ganar 38 partidos o ganar 6 o 7. Siempre me ha gustado la Liga de Campeones, es bonita. Estamos cerca", afirmó el entrenador en varias ocasiones.

Otro sector considera que esto es totalmente diferente a la realidad y que es la competición europea la que marca la línea del éxito y del fracaso en una campaña, puesto que te enfrentas a los equipos más importantes del mundo. El Barça busca un nuevo récord, puesto que en las 34 jornadas que se han disputado solo ha encajado 13 goles y, en casa, únicamente dos. Puede ser el equipo con menos goles en contra en las Ligas de 38 jornadas.