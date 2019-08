Tira Tira: Las cuentas salen; el fútbol, no

Echando números, las cuentas no pueden salir mejor: dos partidos, dos goles, dos victorias, seis puntos y «a tomar por saco» que dirían los resultadistas y Zidane. Las matemáticas le salen al Atlético, pero convengamos que estuvo a punto de echar un primer frenazo a la euforia. Su partido, en general, fue horroroso. Mal el invento de la línea de tres centrales en Leganés, aunque al Cholo se le encendió la luz cuando metió a Vitolo para asociarse con Morata y con un Joao que sirvió el gol.

Tres en raya

La baja del lateral ofensivo Lodi (el único puesto que no está doblado en fichajes por la polivalencia de Mario Hermoso) provocó un cambio de sistema de Simeone, que puso a jugar al equipo a las «tres en raya», tres centrales con Trippier y Saúl en los carriles laterales. No funcionó. No hubo circulación del balón casi nunca, a Joao Félix apenas le llegaban balones y en los que pudo dejar ver detalles, lo primero que se veía obligado a hacer era saltar para evitar «recaditos» de los rivales. El Lega de Pellegrino le sigue aplicando siempre al Cholo una dosis de su propia medicina.