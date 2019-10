El clásico Barcelona-Real Madrid del 26 de octubre no tiene sede ahora mismo. LaLiga ha pedido a la Federación que cambie el orden de los partidos y que la ida se juegue en el Bernabéu, no en el Camp Nou.

Manifestación y publicidad independentista. El 26 de octubre se va a celebrar una manifestación en Barcelona contra la sentencia del proces, que va a coincidir con la fecha del partido. No va a ser fácil mantener la seguridad del partido y además no se quiere que el Camp Nou, una vez más se convierta en un escenario de publicidad independentista. No sería la primera vez que eso sucediese. Para LaLiga es una causa de fuerza mayor

Fecha para decidir. Competición ha pedido a los clubes que presenten sus alegaciones antes de lunes y es entonces cuándo el Comité de la Federación decidirá si el partido se puede disputar el sábado 26 de octubre en el campo barcelonista.

La opinión de los clubes. El Real Madrid no quiere que se cambie el calendario y ser local cuando tenía que ser visitante. Será en marzo cuando se juegue el choque de vuelta, en principio en el Bernabéu. En el club blanco sí que consideran que el encuentro se puede aplazar si no se puede mantener la seguridad. El Barcelona tampoco quiere que se cambie el encuentro, porque consideran que se puede disputar en su campo sin mayor problema. El club catalán, además, dejó muy clara su posición poco después de la sentencia.