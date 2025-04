¿Cómo se llama el árbol del aguacate? Este es su nombre que muy pocos conocen

El consumo del aguacate, uno de los primeros frutos que llegó a España tras el descubrimiento de América, ha aumentado con el paso de los años, y es que es uno de los alimentos que más están presentes en las cocinas de España. Sobre todo para el desayuno, pero también en las comidas, cenas o un aperitivo entre comidas, lo cierto es que esta fruta (a veces considerada verdura) puede ser incluido y combinado con muchas formas de comer. Lo que muchos no saben, quizás, es cómo se llama el árbol que da el aguacate como fruto, también mal llamado "aguacatero" (aunque no existe), pero tiene un nombre que muy pocos conocen.

Algo similar pasa, por ejemplo, con el kiwi, que a pesar de ser una de las frutas más populares que existen, poca gente conoce el nombre de la planta que las produce. No, no es "kiwero", pues se trata de una planta trepadora conocida como "Actinidia". Mientras, el árbol de la nuez se llama "nogal", y no "nuecero" como alguno puede llamar.

En nuestro país, llegado a finales del siglo XVI, el aguacate se introdujo a través de jardines botánicos y por comerciantes que lo trajeron a España desde América. A diferencia del cacao, que se expandió con rapidez, primero tuvo su auge en Andalucía, concretamente en Málaga.

Con el paso del tiempo, se fue extendiendo a lo largo de la Península Ibérica, así como su introducción y cultivo también llegó a las Islas Canarias. Y gracias a ello, España es uno de los principales productores y exportadores de aguacate a nivel mundial a día de hoy.

El desconocido nombre del árbol que produce el aguacate, una de las frutas con más propiedades y beneficios para la salud

Y lo cierto es que es un alimento con múltiples propiedades. Esta fruta es rica en grasas saludables, como el ácido oleico, que pueden ayudar a reducir el colesterol LDL (el malo) y amentar el HDL, así como ayudar a controlar la glucosa y regular los niveles de azúcar en sangre. También es rica en fibra y potasio, contribuyendo a mantener la presión arterial bajo control. Por otro lado, su gran cantidad de vitaminas y minerales también ayudan a la salud ocular y digestiva, así como el estado de la piel.

Por otro lado, el aguacate ayuda a reducir la inflamación, mejorar la digestión, nutrir el cabello y uñas o fortalecer el sistema inmunológico, entre otros beneficios, y aunque se trata de un fruto relativamente alto en calorías, su consumo moderado contiene múltiples beneficios.

Así, el árbol que da el aguacate se llama "palto" o "palta", así como su nombre científico es "Persea americana". No obstante, el nombre común del árbol puede variar en función de la región. Si bien se le conoce como "Persea americana" en partes de América como México, de donde es nativo, en España también es conocido como "Aguacate", igual que el fruto que produce. Excepto en Galicia, donde tanto esta fruta como su árbol se conoce como "Abacateiro".