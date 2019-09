Toni Nadal desvela algunas de las claves en la carrera de Rafa Nadal

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, afirmó este miércoles que el compromiso con su sobrino "era decirle la realidad, no lo que quería escuchar", como aspecto clave para que el jugador de Manacor haya desarrollado una carrera modélica y exitosa durante muchos años. "Mi compromiso con Rafa era decirle la realidad, no lo que quería escuchar", comentó Toni Nadal durante una conferencia promovida por la Fundación Universitaria San Pablo CEU. "Escucharse y dejarse guiar ha sido básico en la carrera de Rafa. Dejarse aconsejar es un signo de inteligencia. Solo los tontos lo saben todo", añadió al respecto.

Durante su conferencia, titulada "Todo se puede entrenar", Toni Nadal reflexionó sobre las exigencias y oportunidades que llevan a alcanzar nuevos retos. "No vale pensar que uno no puede, porque todo depende de uno mismo, depende de la decisión que uno tome en la vida", dijo el expreparador de Rafa Nadal.

Asimismo, Toni Nadal quiso transmitir a los asistentes al Aula Magna de la universidad que la capacidad de superación conlleva responsabilidad e igualmente "obediencia", describiendo esta última en el sentido de que "saber dejarse guiar es un signo de inteligencia".

Para el entrenador, "el talento determinante es el resultado de la suma de talento inicial y trabajo. Ser perseverantes en lo que hacemos y no buscar excusas porque las excusas impiden avanzar y, por ende, no alcanzar tus metas", indicó.

Además, Toni Nadal destacó como idea principal la resiliencia, capacidad del ser humano para adaptarse positivamente a una circunstancia adversa. "Lo que ha determinado el éxito de Rafa dentro y fuera de la pista creo que es común al resto de personas exitosas y se puede resumir en una palabra: resiliencia", reiteró.

"Cuando uno quiere buscar excusas siempre las va a encontrar, pero a la larga no viene bien seguir ese camino. Yo en Rafa intenté fomentar la capacidad de aguante. Algo complicado hoy en día, donde prima el pasarlo bien", aseguró. "Yo fui duro con Rafa porque sabía que tenía aptitudes de superación y sobre todo porque le tengo estima. No sería duro con nadie que no apreciara", prosiguió Toni Nadal. "Rafa me dijo en una ocasión: 'Tranquilo que yo no voy a perder este partido; puede que Federer lo gane, pero yo no lo voy a perder", destacó durante su conferencia. "En la vida uno tiene que ser agradecido por encima de todo. La felicidad no viene tanto por la diversión como por el trabajo y el esfuerzo", resaltó.

Mientras, mandó un mensaje a través de las redes sociales de la Universidad CEU San Pablo. "Uno no tiene que esperar que las cosas sucedan porque sí, no tiene que esperar que las cosas sean fáciles. Destacar siempre es muy difícil, ser mejor que los demás es muy difícil, muchas veces no lo puedes conseguir", apuntó. "Entonces lo que tienes que intentar es ser mejor que tú mismo. Uno tiene que saber que, si está dispuesto a hacer lo necesario, normalmente las cosas van bien", señaló. "Que se apasionen por lo que hagan, que pongan ilusión y que no les dé miedo que las cosas no salgan a la primera, que vuelvan a intentarlo", espetó a los alumnos. (Europa Press)