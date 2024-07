“Tornado VS” saltará en los Juegos de París con Armando Trapote

La hípica española estaba en jaque debido a la incertidumbre generada en la disciplina de Salto de Obstáculos. En el pasado Campeonato de Europa, España consiguió la clasificación, al alcanzar el quinto lugar en la general. Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya, Manuel Fernández Saro y Armando Trapote fueron los protagonistas. El doble cero de Trapote con “Tornado VS” consiguió que se culminase el sueño nacional de tener plaza de equipo para los Juegos, cosa que no se había conseguido para Tokio 2020, donde la única plaza de España la cubrieron Eduardo Álvarez Aznar y “Legend”.

Al hacerse pública la composición del equipo de París, Armando Trapote renunció a su plaza. Sí aceptaron sin dudar Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya e Ismael García Roque. Trapote reclamaba que la selección atendiera al estado actual del ranking, pero la RFHE no cedió ante su petición de reestructuración. “Tornado VS” era incuestionable en el equipo español, pero parecía alejarse del sueño hípico español.

La RFHE no cesó en su empeño de convencer al jinete para que formase parte del conjunto español y, tras mucho deliberar, accedió a dicha petición. “Lo hago por España” comentó el jinete de Dehesa Montenmedio a "LA RAZÓN".

Si Armando no formaba parte del cuarteto, el equipo español quedaba incompleto, ya que los otros tres jinetes seleccionables (Mariano Martínez Bastida, Teresa Blázquez y Alberto Márquez) también se negaron a ir al no estar conformes con la selección, alineándose junto a Armando. Todos fueron preguntados por la RFHE para tratar de completar el equipo, y todos dieron la negativa por respuesta. De no haber accedido Armando, la selección que presentó la RFHE era Eduardo con dos caballos (uno titular y uno reserva), Sergio Álvarez Moya con “Puma HS” e Ismael García Roque con “Tirano de Pravia”, primer CDE que toma parte en unos Juegos en la disciplina de Salto montado por un jinete español.

Hace unos días, al acceder Armando a ir, la RFHE modificó su comunicado, incluyendo al mencionado binomio, que fue Campeón de España Absoluto 2022.

La historia de “Tornado VS”

Una gran parte de la cuadra del matrimonio formado por Armando Trapote y Teresa Blázquez tiene el sufijo “PS”. Estas iniciales se corresponden a Paul Schockemöhle, el gran criador alemán. En su juventud, Paul participó en dos Juegos Olímpicos y llegó a ganar la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de 1982, así como un total de nueve medallas en Campeonatos de Europa. Las estrategias de marketing y publicidad del alemán son por todo el sector sabidas, lo que ligado al buen criterio a la hora de criar, lo hacen ser todo un referente mundial en el mundo del caballo de deporte.

Armando Trapote y "Tornado VS" Chacco Marketing

Paul no se inició solo en este deporte, sino que lo hizo de la mano de su hermano Alwin, también jinete olímpico. El hecho de que el “apellido” de “Tornado” sea “VS” es porque fue criado por Vanessa Schockemöhle, hija de Alwin.

Con seis años, Vanessa lo mandó a vender a casa de su tío Paul, Armando Trapote lo conoció en una visita que hizo a Alemania, le vio un gran potencial, y rápidamente lo compró. Inicialmente era en copropiedad con Imma Roquet, que lo concursó a su llegada a España, pero finalmente se lo quedó Armando.

“Tornado VS” y Armando Trapote se han convertido en un binomio muy sólido y regular. En el pasado CSIO 5* de La Baule (Francia), firmaron el mejor resultado español en el Gran Premio, haciendo un precioso recorrido sin faltas que les llevó hasta el desempate.

“Tornado VS” es un caballo pequeñito de tamaño, pero grande de corazón. No en vano, su jinete se refiere a él cariñosamente como “el poni”. Hijo de “Toulon” y madre por “Contender”, esta semana saltará pruebas pequeñas en Dinard (Francia), para después poner rumbo a Francia y disputar con España la que será lo que serán los primeros Juegos tanto para el jinete como para el caballo.

Armando Trapote se dedica al comercio, todos los buenos caballos que selecciona y construye, la gran mayoría provenientes de Schockemöhle, tienen la venta como destino. Para los Juegos de Río 2016 su nombre estaba en todas las quinielas con el recordado “Arrayán”, pero optó por venderlo para mantener el negocio. En esta ocasión, hace meses ya comentó a "LA RAZÓN" que “Tornado VS” nunca se vendería, así que este verano saltará en Versalles y, quién sabe, quizás dentro de unos años lo haga bajo la monta de su hija Jimena, amazona alevín que sigue los pasos de sus padres y que adora a “Tornado VS”.