Aún hay tiempo de arreglar el equipo de Salto de París 2024

El pasado lunes día 8 de julio, la RFHE publicó el listado del equipo de Salto para los Juegos Olímpicos y dicho listado generó controversia. De los siete jinetes que podían acudir, y de los cuales se esperaba cerrar un equipo de tres más un reserva, únicamente iban tres jinetes. LA RAZÓN ha contactado con la RFHE para conocer sus argumentos, pero de momento han declinado a dar declaraciones.

El día 29 de julio empezarán a saltar en las imponentes instalaciones de Versalles, y la FEI (Federación Ecuestre Internacional) permite cambios hasta poco antes de empezar la prueba. Llegados a este punto, lo ideal es tratar de conseguir que un cuarto jinete acceda a ocupar la plaza que aún queda vacante, y así conseguir que el equipo español vaya completo.

“Los responsables han buscado llevar a los caballos que veían más en forma en los últimos cuatro meses” comentaba un jinete a LA RAZÓN. La selección puede gustar más, puede gustar menos, pero es triste que en vez de estar celebrando la participación como equipo, el resultado final de tres se haya convertido en una guerra campal a través de redes sociales y prensa.

El mayor orgullo para un jinete profesional debiera ser ponerse la chaqueta de concurso con los aros olímpicos y defender los colores de su país en unos Juegos. Entendemos que cada quien tiene sus razones personales para aceptar o no la convocatoria, pero in extremis tienen la posibilidad de cambiar de idea.

La RFHE tenía hasta el pasado día 25 para presentar la lista de posibles elegibles, por lo que a día de hoy no es factible el ampliar la misma y darle cabida a otros jinetes como Iván Serrano,Imma Roquet o Jesús Garmendia. Todavía se pueden hacer cambios, pero siempre dentro de estos siete jinetes elegibles.

Armando Trapote y su mujer, Teresa Blázquez Chacco Marketing

Este fin de semana están “los siete jinetes de París” concursando en el CSI 4* de La Coruña (Casas Novas) y es deseable que alguno de los “rebeldes” que no están conformes con el criterio de la RFHE en cuanto a selección cambie de idea, habiendo cumplido ya con su derecho a queja, siendo España consciente de que no casa con el criterio de la RFHE de no hacer la selección sobre el ranking anual, pero teniendo la posibilidad de poder hacerlo por el equipo español, si así lo desea. Armando Trapote, Mariano Martínez Bastida, Alberto Márquez y Teresa Blázquez tienen la última palabra. De acceder a formar parte del equipo alguno de ellos, de cara a la preparación y organización del mismo, es de esperar que la decisión la tomen esta semana, aprovechando que coincidirán todos en Galicia.

Armando Trapote y “Tornado VS”

El doble cero de Trapote y “Tornado VS” en el pasado Campeonato de Europa, dio a España el pase como equipo a París. Respetando el criterio y decisiones que estime oportunas el jinete, es deseable que cambie de idea y acceda a formar parte del equipo nacional en el concurso más importante del mundo. Juntos, “Tornado VS” y Armando forman una baza muy importante para España, uno de los mejores binomios del país.

Logros y perspectivas del equipo de Salto español para los Juegos

A pocos días del comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024, el equipo español de Salto es una combinación de experiencia y talento que se aúnan a prometedores resultados recientes.

Eduardo Álvarez Aznar y "Rokfeller de Pleville Bois Margot"

Eduardo Álvarez Aznar, número uno del ranking español, competirá en Versalles con "Rokfeller de Pleville Bois Margot", el caballo más longevo de la hípica española. Este Silla Francés nacido en 2005 ya tiene experiencia olímpica, habiendo participado en los Juegos de Río de 2016. A sus 19 años, "Rokfeller" sigue demostrando un rendimiento excepcional.

En los últimos meses, "Rokfeller" ha competido en varias pruebas de máxima categoría (CSI5*) con resultados impecables. En los concursos de Miami, México, Madrid y St Tropez - Grimaud, ha completado todos los recorridos de 1.60 metros sin faltas.

“Roki” y Eduardo llevan doce años juntos. Es de los caballos más queridos del panorama nacional y siempre fue el favorito de Silvia Aznar, la añorada madre de Eduardo.

Sergio Álvarez Moya y "Puma HS"

Sergio Álvarez Moya es el jinete español con mayor palmarés, siendo el único que ha estado en el top ten mundial. El bicampeón de España Absoluto avilesino estará acompañado en París por "Puma HS", un Danish Warmblood nacido en 2013. Este caballo, hijo de "Untouchable", ocupa actualmente el puesto número 380 en el ranking de la FEI. "Puma HS" ha mostrado un rendimiento sobresaliente en las recientes competiciones.

En el CSIO3* de Deauville y el CSIO3* de Roeser, "Puma HS" se alzó con el primer puesto en el Gran Premio, demostrando así su buen estado de forma tras estar un tiempo parado. El pasado 2023 ocupó con Sergio el segundo puesto en el Gran Premio 5* de Calgary (Canadá), siendo éste uno de los grandes premios más imponentes del mundo, diseñado por Leopoldo Palacios. Los de París serán los segundos Juegos de Sergio.

Ismael García Roque y "Tirano de Pravia"

Ismael García Roque debutará en unos Juegos Olímpicos con "Tirano", un Caballo de Deporte Español (CDE) nacido en 2013 e hijo del legendario "Chacco Blue". Ismael es el primer jinete canario seleccionado para unos Juegos Olímpicos. "Tirano" es el segundo CDE en participar en unos Juegos Olímpicos, siguiendo los pasos de "Codar" en los Juegos de Pekín 2008.

En los últimos cuatro meses, "Tirano" ha competido en el CSIO5* de La Baule y en el CSI4* de Montefalco, logrando buenos resultados. En Montefalco, completó sin faltas la prueba de 1.50 metros, y en La Baule, solo acumuló un punto por exceso de tiempo en el Gran Premio Rolex de 1.60 metros, después de hacer un cero 3 días antes en la prueba de 1.50. Además, en marzo, logró otro cero en la prueba de 1.55 metros en el CSI4* de Vejer de la Frontera.

De aceptar Armando Trapote formar parte del equipo nacional, el jinete canario pasaría a ser reserva, según el planteamiento inicial de la RFHE.

Eduardo Álvarez Aznar y "Legend"

Además de competir con "Rokfeller", Eduardo Álvarez Aznar llevará – de momento- como reserva a "Legend", un castrado belga nnacido en 2011. "Legend" ha demostrado también ser un buen competidor, logrando un cero en el CSI5* de St Tropez - Grimaud en la prueba de 1.60 metros, lo que le permitió entrar en el top 10. Con “Legend” Eduardo tomó parte en los pasados Juegos de Tokio a título individual, ya que el equipo no logró clasificarse.

A pesar de las capacidades demostradas por los binomios seleccionados, es importante señalar la necesidad de un integrante adicional en el equipo español. Actualmente, el jinete de reserva es el mismo que uno de los titulares. Esta situación representa un riesgo innecesario si alguno de los cuatro jinetes que han rechazado ir, principalmente Armando Trapote, se lo replantea. Armando, España te necesita, estás a tiempo de decir que sí.

Contar con un cuarto jinete fortalecería al equipo y sería un valor añadido para España.