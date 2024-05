La traición a Xavi ya tiene fecha: el Barça anunciará a Flick el lunes

Hansi Flick será el entrenador del FC Barcelona para la temporada 2024-25. Mundo Deportivo informa también de que el club azulgrana anunciará el próximo lunes el fichaje del técnico alemán. El entrenador fue el campeón del sextete con el Bayern de Múnich en 2020. Se trata de un contrato de una temporada, más otra opcional, que iría en función de los objetivos.

Flick fue despedido de la selección germana después de caer eliminados en la primera fase de grupos del último Mundial. No obstante, su gran campaña en el Bayern con un triplete acredita el potencial del técnico.

"Tras la charla telefónica que mantuvieron Flick y Deco el pasado miércoles, el director deportivo azulgrana validó la contratación del entrenador alemán, que ya era muy del agrado del presidente azulgrana, Joan Laporta", afirma el citado medio.

Xavi dirigirá su último partido este domingo ante el Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuán. El aficionado culé tiene sentimientos contrastados. Por una parte, la hinchada no quiere que Xavi salga, tal y como ya dejaron claro durante el último partido. Pero también es cierto que los resultados de la era Xavi fueron malos. Laporta fue pitado en el último partido de la temporada en casa y mucho tienen que cambiar las cosas para que el mandatario consiga dar con la tecla correcta.

"Entiendo el ruido pero no ha cambiado nada. Desde el club se me transmite tranquilidad e ilusión y nosotros seguimos con la misma ambición. Es que no me interesa lo que se pueda decir... Me llegan informaciones, claro, pero lo que a mí me interesa es tener la confianza del presidente y de Deco y esa sigue intacta”, proclamó, repitiendo que a su parecer "no cambia nada. Entiendo todo el ruido porque esto es el Barça, pero no cambia nada", dijo Xavi hace unos días.