Un triple de Deck, como en Kaunas, acaba con la resistencia del Joventut ante el Madrid (95-92)

Cinco jornadas para el final de la primera fase y Unicaja sigue al frente de la Liga Endesa. Los malagueños superaron con autoridad al Casademont Zaragoza y el Madrid no falló ante el Joventut. Ahora es cuando llega lo complicado para los de Ibón Navarro porque el calendario no da tregua: Baskonia, Lenovo Tenerife, UCAM Murcia y Barcelona esperan para cerrar la primera fase ante el Zunder Palencia. El del Madrid es, a priori, más sencillo: Zaragoza, Obradoiro, Granada, Valencia y Baskonia. Pero es que a las obligaciones domésticas de ambos se suman los cuartos de final de la Euroliga para el Madrid y la Final Four de la BCL para los andaluces.

El Madrid tuvo que trabajar hasta el final para superar al Joventut. Los verdinegros llegaban con nuevo entrenador a Madrid. Dani Miret ha sustituido a Carles Durán después de cinco derrotas seguidas. En el WiZink llegó la sexta, pero con el equipo peleando hasta el último minuto. El Joventut se repuso a un mal arranque de tercer cuarto (16-3 de parcial) y llevó al límite a los de Chus Mateo. Tan al límite que a 8.9 del final el marcador estaba igualado (92-92). El Madrid repitió la experiencia de Kaunas. Bola para Llull y el capitán dobló el balón a la esquina para Deck. El premio, el mismo que en Kaunas. Deck anotó el triple y el Madrid sumó la vigésimo cuarta victoria. Hezonja, con 20 puntos, volvió a ser el mejor jugador del Madrid.

El Unicaja demostró su solvencia defendiendo el liderato ante el Casademont Zaragoza. Ibón Navarro asegura que conservar la primera plaza no es una prioridad, pero su equipo por si acaso no falla. Después de clasificarse para Final Four de la Basketball Champions League (la máxima competición de la FIBA) en Belgrado, Unicaja tiene cinco exámenes para defenderse del previsible asalto del Real Madrid.

El Barça necesitó al mejor Parker (20 puntos y 8 rebotes) y al mejor Laprovittola (18 puntos) para imponerse en Gerona y no complicarse más la tercera plaza. Y es que tal y como está la clasificación a falta de cinco jornadas, Real Madrid y Barcelona se cruzarían en semifinales con el factor cancha a favor de los blancos.

95. Real Madrid (22+15+18+27): Rodríguez (5), Causeur (3), Deck (13), Yabusele (3) y Poirier (2) -quinteto titular- Rudy (0), Abalde (4), Hezonja (20), Alocén (6), Tavares (14), Llull (13) y Musa (12).

92. Joventut (20+25+19+27): Evans (8), Cook (5), Ruzic (9), Kraag (13) y Andrews (13) -quinteto titular- Vives (0), Feliz (10), Busquets (2), Ribas (6), Prey (2), Brodziansky (5) y Tomic (19).

Árbitros: Perea, Castillo y Martínez. Eliminado Feliz.

Incidencias: 7.356 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la vigésimo novena jornada de la ACB.

29ª jornada: UCAM Murcia, 90-Zunder Palencia, 77; Monbus Obradoiro, 86-BAXI Manresa, 94; Lenovo Tenerife, 101-Surne Bilbao, 84; Unicaja, 83-Casademont Zaragoza, 72; Baskonia, 76-Río Breogán, 74; Bàsquet Girona, 75-Barcelona, 81; Dreamland Gran Canaria, 97-MoraBanc Andorra, 92; Covirán Granada, 81-Valencia Basket, 88 y Real Madrid, 95-Joventut, 92.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Unicaja (24/5); 2. Real Madrid (24/5); 3. Barcelona (20/9); 4. UCAM Murcia (19/10); 5. Lenovo Tenerife (19/10); 6. Dreamland Gran Canaria (18/11); 7. Valencia Basket (18/11): 8. BAXI Manresa (17/12); 9. Baskonia (16/13); 10. Joventut (14/15); 11. Surne Bilbao Basket (13/16); 12. Casademont Zaragoza (11/18); 13. MoraBanc Andorra (10/19); 14. Bàsquet Girona (10/19); 15. Río Breogán (8/21); 16. Covirán Granada (8/21); 17. Monbus Obradoiro (7/22); 18. Zunder Palencia (5/24).