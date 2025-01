El triple desafío del Atlético líder

El pasado 31 de octubre el Atlético de Madrid empezaba una nueva vida bastante mejor que la anterior. No imaginaba ese día que una trabajada victoria en la Copa del Rey contra el Vic, de la Sexta División del fútbol español, iba a ser el comienzo de una remontada que le iba a permitir llegar al nuevo año como líder en la Liga y con posibilidades de acabar entre los ocho primeros de la primera fase de la Liga de Campeones y ahorrarse así una ronda en la competición europea.

El Atlético volvió a jugar con cuatro defensas, cambió el sistema y el ánimo y ha encadenado trece victorias consecutivas y ha pasado de confiar la temporada a tener algo de suerte en una de las competiciones de copa a luchar por los tres títulos. En siete jornadas de Liga ha pasado de estar a diez puntos del Barcelona a ser líder y tener tres de ventaja sobre el equipo azulgrana. Trece puntos ha recuperado y ahora disfruta de uno de ventaja también sobre el Real Madrid, que, como el equipo de Simeone, tiene un partido menos que el Barça.

El nuevo año servirá para conocer el estado real de la clasificación. El Real Madrid recupera el viernes el partido aplazado contra el Valencia y el fin de semana siguiente, el 12 de enero, el Atlético recibe a Osasuna para comprobar si sigue siendo el líder de la Liga ya cuando todos los equipos tengan el mismo número de partidos jugados. Mientras, el Real Madrid y el Barcelona deberían estar disputándose la Supercopa en Arabia Saudí. Es un título por el que el Atlético de Madrid no compite al haber quedado fuera de los dos primeros de la Liga y de la final de Copa de la temporada pasada. A cambio, está demostrando ser el mejor equipo del momento en el campeonato y, probablemente junto al Liverpool, el que más en forma está en Europa.

La Liga es el objetivo principal del Atlético, aunque Simeone no cambia el discurso. «Partido a partido. Así me escucharán mientras siga aquí», decía antes de derrotar al Barcelona en Montjuic. El club y el entrenador siempre defienden que la obligación es acabar entre los tres primeros, no tener a ningún equipo con menos presupuesto por encima. Algo que el Cholo había cumplido siempre, cuando el Girona lo separó del Real Madrid y del Barcelona. Ahora está por encima de todos cuando sólo queda un partido para alcanzar la mitad del campeonato.

Enero es decisivo para las aspiraciones del Atlético y de todos. Se juegan dos eliminatorias de Copa que dejan para febrero los cuartos de final. El Marbella es el rival rojiblanco, que ha sufrido ya en las dos eliminatorias anteriores para dejar fuera al Vic y al Cacereño. Pero el camino hacia un título es el más corto. Hace doce años que el Atlético no gana la Copa. Fue en el Bernabéu contra el Real Madrid de Mourinho y de Cristiano con aquel gol de Miranda que sirvió para el despegue definitivo del proyecto de Simeone. Era la demostración de que podía competir contra todos. El año anterior había ganado la Liga Europa y al año siguiente ganó la Liga y fue finalista de la Liga de Campeones.

Desde 2013 seis equipos distintos han ganado la Copa y el Atlético piensa que ya ha llegado la hora de repetir. En la Liga de Campeones es undécimo, con doce puntos. Son cuatro partidos ganados de seis, pero en la comparación con el resto los números son más optimistas. Sólo un punto le separa del tercer puesto que ocupa el Arsenal y por delante le queda el partido contra el Bayer Leverkusen en casa y una visita a Salzburgo, que no es el equipo de temporadas anteriores. Dos victorias casi le asegurarían estar entre los ocho mejores de la Liga de Campeones, lo que le permitiría descargar un poco el mes de febrero, que también es intenso, con dos eliminatorias de Copa del Rey. El gol de Sorloth con el que el Atlético derrotó al Barcelona empuja al equipo de Simeone a afrontar con más optimismo la cuesta de enero que puede ser decisiva para que el Atlético siga luchando por los tres títulos.