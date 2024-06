El tuit del ministro Óscar Puente sobre Mbappé y el Real Valladolid

La saga Mbappé termina con un contrato hasta 2029 con el Real Madrid. A partir de aquí los periodistas más conocidos quisieron hablar sobre la bomba del verano. Juanma Castaño quiso bromear cuando se habló de la cantidad de tweets que habían publicado los futuros compañeros de equipo del Real Madrid.

El director de El Partidazo de COPE se preguntó si Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Óscar Puente, ministro de Gobierno habían publicado algo sobre el fichaje. Hay que recordar que el ministro es famoso por los tweets que publica, mucho de ellos, con gran polémica.

Óscar Puente respondió a la pregunta de Juanma poco después, cuando en su Twitter escribió "Juanma Castaño dice que no he puesto nada de Mbappé en tuiter. Vaya. Bueno. Pues allá va. @partidazocope", acompañado de un montaje de Kylian Mbappé posando con la camiseta del Valladolid. No es ningún secreto que Puente es un forofo del club de Pucela hasta el punto de que llegó a plantar cara a Ronaldo por su mala gestión, según el político.

El ministro de transportes, que dejó claro que "Yo soy Del Real Valladolid", también contestó a la duda que le planteó un seguidor: "Bueno...al menos sabemos que escuchas la Cope... ¿Eres más de Carlos Herrera o de Ángel Expósito? Libérate,hombre". "Me haces elegir entre papá y mamá. Y eso es muy duro. No me pidas tanto", contestó irónicamente Óscar Puente.