Las últimas declaraciones sobre el estado de salud de Schumacher

Se cumple el décimo aniversario del accidente de esquí de Michael Schumacher. Desde que sucedió aquello, su familia no da informaciones de su estado de salud. La única persona de su entorno es su amigo Jean Todt. "Michael está aquí, así que no le echo de menos. Simplemente, ya no es el Michael que solía ser", aclaró. "Es diferente y está maravillosamente guiado por su esposa e hijos que lo protegen. Su vida es diferente ahora y tengo el privilegio de compartir momentos con él. Eso es todo lo que hay que decir. Desafortunadamente, el destino lo golpeó hace diez años. Ya no es el Michael que conocimos en la Fórmula 1", manifestó.

"Este caso es especial. Se ha demostrado que hubo trampas y sólo nos hemos enterado más tarde. La norma de la FIA siempre ha sido que los resultados deben ratificarse antes del 31 de diciembre, y que nunca hay vuelta atrás. En este caso de Singapur, los hechos no se revelaron hasta un año después, y las sanciones impuestas por la FIA antes de mi llegada fueron anuladas por el Tribunal Judicial de París. Según Bernie Ecclestone, Max Mosley, mi predecesor, y Charlie Whiting, director de carrera de la F1, estaban al corriente desde el principio. Cuando yo era presidente de la FIA, no se me informó de ello. Descubrir que la federación sabía la verdad antes de este famoso 31 de diciembre podría cambiar las cosas", dijo.

"Sin entrar en detalles, puedo decir que los ingresos que recibe la Federación claramente han aumentado respecto a antes y también se ha restablecido su posición en el gobierno de la Fórmula 1. Ahora tiene un tercio de los votos, junto con la FOM y los equipos. Es el día y la noche con los acuerdos previos. No se puede impedir que alguien critique o no esté de acuerdo, pero todo lo que he hecho durante mi presidencia siempre ha estado aprobado por el Senado y los Consejos Mundiales. Todo lo que se puso en marcha durante mi mandato quedó patas arriba", zanja.

Michael Schumacher es historia de la Fórmula Uno y el piloto que más dinero ganó durante su carrera y también después gracias a que supo comercializar varias fórmulas de negocio.