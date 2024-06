El último movimiento del Manchester City contra la Premier League que puede perjudicar a Guardiola

El Manchester City ya podría haberle declarado la guerra a su campeonato doméstico, teniendo que llegar a recurrir a los tribunales. A partir del próximo lunes, se decidirá si se retiran o no los presuntos 115 cargos que pesan sobre un equipo que considera que es inocente de todos y cada uno de ellos.

Según informa The Times, el conjunto de la ciudad de Manchester quiere suprimir las restricciones de inversión extranjera en los clubes que forman parte de la Premier League. No es casual esta petición, ya que pondría fin al calvario judicial y deportivo que pueden vivir en los próximos meses. No en vano, los propietarios del City podrían sufrir enormes sanciones económicas, e, incluso, el plantel al que entrena Pep Guardiola podría sufrir un descenso administrativo, lo que podría cambiar el panorama europeo tal y como lo conocemos.

"No solo pedirá que se suprima esta norma, conocida también por las siglas APT. Además, también solicitará que la Premier League le pague por daños y perjuicios. Introducida en diciembre de 2021, a consecuencia de la entrada de Arabia Saudí en el Newcastle, esta normativa persigue el mantener la competitividad del campeonato de la regularidad e impedir que sus diferentes entidades puedan ‘inflar’ los diferentes acuerdos comerciales con empresas que pertenezcan a sus dueños", informan medios locales.

Hay que recordar Manchester City podría haber comenzado una ‘guerra civil’ entre los clubes de la Premier. El cuadro ‘citizen’ habría invitado a los demás a que se unan a su causa, y, por el momento, entre 10 y 12 planteles se habrían unido a su movimiento, por lo que habrá que estar muy pendientes de lo que pase con esta resolución, que podría marcar un antes y un después en el fútbol británico.