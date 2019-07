El caso Bale ha estallado. Se irá del Real Madrid, y cuanto antes, "mejor", según palabras de Zidane. No son muchos los equipos que puedan seducir al atacante galés: los hay en Inglaterra (el Tottenham, su ex equipo; el Manchester United), está el Bayern Múnicho y... el PSG. Por potencial el conjunto francés puede hacer frente a la contratación de Gareth y pagarle su alta ficha. Según informa Miguel Delaney en "The Independent", la opción que podría estar fraguándose sería el trueque de los trueques: Bale al PSG y Neymar al Madrid. El medio inglés cita a fuentes del futbolista brasileño y asegura que llevan semanas tratando de mover el intercambio de estrellas entre las dos potencias del fútbol europeo. Sería una opción con la que casi todos quedarían contentos, ya que la situación de Ney en su actual club es desesperada. El brasileño ha dejado claro que quiere abandonar el club, con el que en estos momentos se está entrenando. Y la entidad francesa también le busca una salida, pero siempre que haya una oferta satisfactoria, no lo van a malvender después de haber pagado por él 222 millones de euros hace dos veranos. La situación de Bale en el Real Madrid tampoco tiene marcha atrás después de la duras palabras de Zidane. El técnico lo dejó claro y meridiano.

Neymar es una vieja pretensión de Florentino Pérez que se ha ido enfriando con el paso del verano. A los problemas deportivos que ha tenido el jugador se unieron los personales y lío que tiene en los juzgados por una presunta agresión sexual. También puede haber dudas sobre su físico, ya que se ha fracturado dos veces en los últimos dos años el quinto metatarsiano del pie derecho.

Los del galés y el brasileño sería un cruce de caminos. En 2013, Neymar fichó por el Barcelona, y la respuesta del Madrid fue la contratación de Bale.