Verdades y mentiras del regreso de Leo Messi al FC Barcelona

El nombre de Leo Messi continúa en la mente de todos los barcelonistas. A poco más de dos meses para que el futbolista argentino quede libre de su contrato con el PSG y pueda negociar con cualquier club, en Barcelona ya se frotan las manos para que Messi acabe volviendo para vestir de azulgrana los últimos años de su carrera.

Desde el FC Barcelona se transmite que el club está trabajando para brindar a los aficionados la vuelta del futbolista, aunque no será fácil. Los problemas económicos del club y las normas de La Liga, ponen al Barcelona en una situación complicada en la que los responsables del área económica deberán buscar la forma de encajar el ''fair play'' para acometer el contrato del futbolista argentino.

Al ser el retorno de Leo Messi al FC Barcelona un caso tan mediático, se han vertido muchas informaciones falsas y muchos bulos. Hay noticias diarias, pero no todas ellas son ciertas, por eso, estas son las verdades y mentiras del regreso del argentino al FC Barcelona.

Verdades sobre el regreso de Leo Messi

La primera de todas y la más importante es que el FC Barcelona lleva trabajando unos cuantos meses en hacer realidad la vuelta del argentino. Encajar con el ''fair play'' financiero y llevar a cabo las operaciones pendientes serán clave para que Leo Messi vuelva a vestir de azulgrana.

El futbolista argentino cuenta con una oferta de renovación de un año más del PSG. Además, también cuenta con una oferta económica enorme desde Arabia Saudí: más de 400 millones de dólares por una temporada en el Al-Hilal.

También cuenta con un interés del Inter de Miami, para que acabe su carrera futbolística en Estados Unidos.

Messi quiere seguir jugando en Europa al máximo nivel ya que le gustaría poder disputar con Argentina la Copa America de 2024.

Todavía no se ha reunido con ningún miembro del FC Barcelona. Si que es cierto que ha estado en la ciudad unos días y ha cenado con ex compañero pero, hasta ahora, no ha mantenido reuniones con dirigentes del club.

De cara al Balón de Oro, el argentino entiende que para poder optar a el es clave seguir jugando en una liga competitiva y en un club importante.

Mentiras sobre el regreso de Leo Messi

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el padre de Leo Messi, Jorge Messi, se reunieron hace unos meses pero no por el futuro del futbolista, sino para hablar de un homenaje.

Se dijo que el futbolista había aceptado una propuesta del Inter de Miami. Es falso, Messi no se ha reunido con ellos y ni siquiera ha tenido una oferta firme.

Algunas informaciones daban a entender que el argentino había descartado seguir en el PSG cuando, hasta el momento, el futbolista no ha tomado ninguna decisión.