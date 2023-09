Vilda confiesa que se sentía seleccionador hasta 2028: "Tengo que pelear por mis derechos"

Jorge Vilda afronta los primeros días de su nueva etapa, ya sin estar al frente de la selección. El técnico habló en Radio Marca para zanjar varios asuntos muy polémicos."Soy ex seleccionador de España. Hace 17 días ganamos el mundial y han sido 17 días no esperados después de haber ganado un mundial por diferentes situaciones que han desencadenado que ya no sea seleccionador. Me he reconocido durante los 17 años que he estado en la Federación entrenando a mujeres. Al principio a niñas, ahora a mujeres que son referentes y están en las listas de mejores jugadoras del mundo. He tomado las decisiones pertinentes, entrenando a un equipo, dirigiendo a categorías inferiores los últimoss 5 años consiguiendo éxitos en todas las edades, en todas las categorías. Este año hemos sido campeonas sub 17, sub20 y absoluto. También campeonas de Europa sub 19. Es decir hemos ganado todo menos el campeonato sub 17 que perdimos la final", dijo.

Respecto a toda la polémica, Vilda reconoce que intentó no entrar. "He estado al margen para poder entrenar, después de todo este año, toda la gestión que todo el mundo ha conocido que no ha sido sencilla. Nada sencilla. Este año ha sido un máster. Ha sido muy difícil. Pero he tenido un cuerpo técnico entregado para formar un equipo y volver a formarlo otra vez. Tener buenos resultados. Armar un buen equipo con las que podían venir, las que querían venir... Crear un equipo con mentalidad ganadora se ha conseguido con profesionalidad, dejándonos la vida, acertando en muchas decisiones y con la predisposición de las jugadoras que lo han dado todo", afirmó.

"Cuando Rubiales comunica en la Asamblea mi renovación eso era una forma de premiar mucho y es lo normal cuando ganas un Mundial. Ya estaba todo hablado de antes. Tengo cuatro años más uno de antes. Me sentía seleccionador hasta 2028. Tengo que pelear por mis derechos", zanjó.