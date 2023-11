Vinicius y Rodrygo vuelven a brillar para darle la razón a Ancelotti

Veintidós tiros hizo el Real Madrid la jornada pasada ante el Rayo Vallecano para el empate a cero final. De un día sin pegada a otro con toda la del mundo ante el Valencia. Dos minutos y once segundos nada más necesitó Carvajal para abrir el marcador y los números al final son elocuentes: 16 tiros en total, 7 a portería y 5-1 en el luminoso. Mayor eficacia imposible con los dos delanteros brasileños haciendo olvidar la ausencia de Bellingham. Ya dijo Ancelotti que no estaba preocupado con el perezoso comienzo de curso anotador de Vinicius y Rodrygo y lanzó una apuesta: los dos van a marcar más goles que Jude. Y ya han empezado a darle la razón a su entrenador dos chicos que mejoran con la confianza de un técnico que les da más cariño cuando las cosas no les van bien que cuando aciertan.

«Han vuelto Vini y Rodry, es raro pensar ahora en el partido del Rayo», decía Ancelotti. «No empezamos bien, pero ahora volvemos a ser el Rodry y Vini que la afición quiere ver», añadía Rodrygo, que ha recuperado la calma en la definición.

Vinicius llevaba dos goles en Liga y duplicó su saldo en esta competición frente al Valencia para llegar a los seis en total y adelantar a Joselu como segundo máximo anotador madridista por detrás de Bellingham, del que hubo parte médico pocas horas antes de que rodara el balón en el Bernabéu: «cuadro de inestabilidad anterior del hombro izquierdo, consecuencia de su luxación reciente», decía el servicio médico blanco. No irá con Inglaterra durante el parón de selecciones, pero habrá que ver si le da tiempo para volver cuando termine la fecha FIFA.

El que sí llegó a tiempo fue Lunin, que está aprovechando a lo grande la ausencia de Kepa. Un penalti parado ante el Braga y dos acciones decisivas ante Hugo Duro con el 1-0 en el marcador. El ucraniano se vistió de negro, como Courtois, y firmó dos de esas paradas que ganan puntos, como el belga. Antes de eso la noche la abrieron Pirri, el nuevo presidente de honor del Madrid, que hizo el saque de honor, y Carvajal, con su segundo gol de la temporada después del cabezazo que nadie esperaba en el Sánchez Pizjuán. Será su segundo curso con al menos dos tantos después de los dos que hizo en la 2012-13 y que marque goles es sólo la confirmación de su enorme momento de forma.