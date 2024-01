Virginia Martínez, presidenta de la Arandina: "La figura de la mujer está alcanzando mayor visualización y no por ser mujer, sino por demostrar talento"

La Arandina Club de Fútbol quiere dar la campanada ante el Real Madrid en esta Copa del Rey. La gran artífice del éxito de este humilde equipo que juega en la Segunda RFEF es su presidenta, Virginia Martínez (Madrid, 1998). Esta joven madrileña llegó al cargo en verano de 2020 y está ejecutando una espectacular gestión que tuvo como premio el ascenso de categoría durante la anterior campaña y ahora el privilegio de enfrentarse al líder de LaLiga.

¿Qué significa para usted que el Real Madrid visite a la Arandina?

Hasta que no llegue el momento no seré consciente de que esto es una realidad. No soy capaz de valorar la magnitud y repercusión puesto que ya estamos todos desde el momento del sorteo con un abanico de emociones muy intenso. Estamos dando lo mejor de nosotros todos los que estamos involucrados con la entidad para intentar estar a la altura.

¿Darán la campanada?

Soy una persona que considera que todo lo que otras personas han podido lograr no depende de limitaciones o características específicas, cualquier otra con esfuerzo, trabajo, dedicación y una mentalidad enfocada en todas las cosas buenas que hay en la vida, es capaz de cumplir cualquier sueño. Este sueño es una evidencia de que lo que digo es cierto.

Virginia, durante la entrevista .

¿Piensa que el Real Madrid es el mejor equipo del fútbol?

Sin ninguna duda. Y hoy puedo decir que tiene el mejor equipo de trabajo en todas las áreas con las que he tenido el placer de poder interactuar para la preparación de este partido, en el que todos y cada uno de ellos, me ha sorprendido por su grandísima humildad, disposición de colaboración y que la prioridad de todas estas personas es hacer más grande aún, algo que ya es inmensamente grande. Tengo la suerte de estar rodeada de personas que no escatiman en generosidad, pero tener preconcebida una idea de algo que ya es tan grande, hace pensar que las personas que están ahí pueden tener comportamientos diferentes, porque gestionan un club grandísimo, y mi sorpresa ha sido grandísima al recibir una empatía con todas las situaciones que se nos podían dar como club. Un compañero dice que las ciudades, los clubes, las empresas las hacen las personas y en el Real Madrid al igual que a mi alrededor, hay personas maravillosas, que creo que es la base para ser el mejor club del mundo.

¿Ya habló con Florentino Pérez o alguien del Madrid?

Sí, no he tenido el placer todavía de hablar con Florentino Pérez, pero lo que sí he podido es tener el placer de no echar en falta hablar con él, puesto que todo su entorno los cuales son hombres y mujeres de un talante y capacidad tan grande que hacen que los pequeños detalles del día a día suplan y representen de la misma forma que si el propio Don Florentino Pérez hubiera sido el que estuviera en contacto con nosotros.

¿Hace alguna promesa si eliminan al Madrid?

Sí, prometo no perder la ilusión, seguir luchando cada día teniendo el referente de algo que he vivido y que soy consciente de que hoy muchas personas, muchos clubes y muchas aficiones querrían estar en nuestro lugar.

¿Cómo accede a la presidencia?

Llego al club a través de la petición de mi amigo Javier, para colaborar con los temas jurídicos del mismo. La situación en la que estaba el club era y es, como ahora, de necesidad de muchas manos voluntarias para colaborar en un bien de interés general como es el fútbol. Siempre he colaborado y dedicado mi tiempo en otras asociaciones porque me considero una privilegiada al tener formación y trabajar en lo mismo que he estudiado El mismo objetivo que puedo tener en cualquier área, empresa, club, asociación donde me involucro, que es tan simple como aportar todo lo que pueda con ambición y humildad

Virginia, antes de recibir al Real Madrid .

¿Cree que la figura de la mujer cada vez crece más en el fútbol?

La figura de la mujer está alcanzando mayor visualización y no por ser mujer, sino por demostrar talento como personas. La evolución en el paso del tiempo hace que el género femenino que anteriormente estaba apartado de ciertos sectores o puestos se normalice puesto que lo que tiene que primar no es si es hombre o mujer si no el talento que demuestre. Es cierto que en mi generación ya vivimos con normalidad demostrar las capacidades y no tener limitaciones. En mi día a día estoy rodeada tanto de mujeres maravillosas como de hombres maravillosos, teniendo la oportunidad todos de marcar sus metas y objetivos. Ahora bien, como mujer sí es cierto que el día que forme una familia intentaré pasar el mayor tiempo posible con mis hijos para dedicarles tiempo a su formación educación y lo haré como persona, no como mujer, porque es lo que siento que voy a querer hacer. También será cierto que en esos momentos limitaré mis ambiciones y quizá no tenga la prioridad avanzar más, pero no por ser mujer, si no por querer tomar la decisión en ese momento de querer hacer algo similar. Las limitaciones las tenemos cada uno en nosotros mismos y las decisiones también las tomamos nosotros mismos.

¿Alguna vez tuvo que aguantar algún insulto por ser una mujer al frente de un equipo de fútbol?

No, de hecho siempre me he sentido respetada e integrada como persona dentro del mundo del fútbol.

¿Cuál considera que fue su mayor logro en el club?

Mi mayor logro en conjunto con todos los que me han acompañado en el camino es haber mantenido un club de socios los dos años de pandemia y estar unidos. Un ascenso de categoría, un récord de imbatibilidad en el mundo del fútbol castellanoleonés, ganando una liga invictos, pasar dos rondas de Copa del Rey, mantener una base desde el día en que entramos en el club de tres equipos en categoría regional, que es lo que da la base de la proyección de los canteranos de esta ciudad a medio y largo plazo, desde infantil, cadete y juvenil y por supuesto recuperar el fútbol femenino con la ayuda encomiable de todas las jugadoras y cuerpo técnico, demostrar a los patrocinadores y grandes empresas que la confianza depositada se ve reflejada hoy en día, que tan necesaria es, y por supuesto, enfrentarnos al Real Madrid en mi casa.