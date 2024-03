Yolanda Díaz explota el caso Rubiales

«Mandamos a nuestras campeonas del mundo sin un plan de igualdad, sin protocolos de acoso en su puesto de trabajo, es gravísimo», aseguró Yolanda Díaz en declaraciones a Radio Nacional. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo afirmó que se había abierto un «acta de infracción» a la Federación Española de Fútbol (RFEF) por no disponer de un plan de igualdad en regla y por no activar el protocolo de acoso sexual. «Mandamos un mensaje fuerte, se acabó. En el deporte no puede haber machismo», añadía Yolanda Díaz, que afirmaba también que se había impuesto una sanción por la misma causa a tres clubes de fútbol femenino: el Barcelona, el Espanyol y el Europa a partir de unas investigaciones sobre igualdad comenzadas en septiembre por el ministerio de Trabajo. Para entonces España ya era campeona del mundo y Rubiales había dado un beso no consentido a Jenni Hermoso en la celebración.

«La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cuenta con un Plan de Igualdad de Oportunidades, firmado el 28 de enero de 2022, con una vigencia de cuatro años, 11 áreas de desarrollo y 26 medidas específicas que se están realizando en la institución que dirige el fútbol en España», se defiende la Federación. «La RFEF cuenta también con un Protocolo de prevención y actuación frente a cualquier situación de acoso sexual», añade.

El matiz es que la RFEF registró su Plan de Igualdad en la Comunidad de Madrid en lugar de hacerlo para todo el Estado. «La RFEF, tras la inspección de Trabajo realizada en esta materia el pasado mes de septiembre, presentó alegaciones a las conclusiones de la inspección, relativas al registro del Plan de Igualdad, estando en cuestión si corresponde su registro a la administración autonómica o a la administración estatal; así como aclaración de cuestiones sobre el protocolo contra la violencia sexual», asegura. Pero en ese punto también tiene defensa la Federación: «No nos dejaron registrarlo para toda España».

«A finales del pasado año, la RFEF creó una nueva Área de Igualdad que está trabajando intensamente en garantizar el avance y el cumplimiento de estas políticas a través de proyectos concretos que buscan cambios no sólo coyunturales, sino también estructurales. Es compromiso de la Federación lograr estos esenciales objetivos para el fútbol español, que ejerce además como efecto altavoz para toda la sociedad», dice. La única duda sobre el Plan de Acoso es si durante el mandato de Rubiales se aplicaba de manera correcta.

El Barcelona asegura que no ha recibido ninguna notificación de la sanción. En un comunicado asegura que aprobó su primer Plan de Igualdad en 2013, «siete años antes de que entrara en vigor la legislación en materia de igualdad». Añade que el Plan de Igualdad, que caducó en abril del año pasado, ha sido prorrogado por acuerdo de los representantes del club con el Comité de Empresa. Asegura también que se ha actualizado el protocolo contra el acoso laboral.