Jenni Hermoso: "Me han cambiado muchas cosas. Me he hecho más fuerte"

Han pasado seis meses ya desde que España ganó el Mundial. Seis meses desde que a Jenni Hermoso la vida le dio un vuelco. «Me han cambiado muchas cosas futbolísticamente y personalmente. Me ha hecho ser una chica más fuerte. He aprendido muchas cosas que seguramente no me pasen en el futuro. Estoy orgullosa de lo que soy a día de hoy y seguiré haciendo lo que sienta y lo que piense», explica la máxima goleadora de la historia de la selección. La mujer que lo cambió todo.

Han pasado seis meses también desde su última conferencia de prensa, antes de la semifinal del Mundial, contra Suecia. «Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas. Es importante jugar una final. Estoy feliz, me siento bien y pienso que el fútbol me sigue dando lo que necesito. Quiero seguir disputando partidos con mi selección y con Tigres en México», asegura. «Tengo la suerte de volver a jugar otra final después de seis meses muy largos y hoy disfruto de poder competir con España para poder ganar otro torneo y somos unas privilegiadas por poder estar aquí disputando otro torneo- Estoy feliz y espero que el día de mañana sea muy grande para todos otra vez», añade.

España es ya campeona de mundo y ahora quiere ser la mejor de Europa. Aunque el título sea otro, el de la Liga de Naciones. «Para mí el equipo que gana es campeón de Europa», dice la delantera francesa Eugenie Le Sommer. Y en eso están la selección española y Jenni Hermoso.

«Si ganamos España habrá vuelto a hacer historia. Si ganamos se dirá que España sigue avanzando para que las nuevas generaciones nos vean como un espejo a seguir», dice Jenni. «El equipo siempre ha estado unido, lo hemos visto desde que levantamos esa Copa del mundo y estamos haciendo mucha historia en poco tiempo y eso las jugadoras lo sienten. Tenemos una ocasión de decir al mundo que España ha llegado para quedarse y hacer cosas importantes». añade.

Para conseguir esos logros, la selección confía en su esencia, en la posesión como identidad. «Nuestra esencia es tener el balón, tenerlo bien y saber adónde tenemos que llevarlo para hacer daño a los rivales y tener el control del juego, que es lo que nos hace sentirnos bien. Francia tiene jugadoras con una capacidad de transitar muy rápido y tenemos que estar muy atentas a esas transiciones», explica la seleccionadora, Montse Tomé.

«Somos dos estructuras de juego totalmente diferentes», dice Tomé. España es la selección más goleadora de la Liga de Naciones y Francia es la que menos encaja y también la que menos marca de las cuatro finalistas. «La posesión está bien cuando es efectiva. Contra Italia España tuvo el 70 por ciento de posesión, pero ganó Italia», observa el seleccionador francés, Hervé Renard.

España busca ganar por primera vez a Francia. «No le hemos ganado nunca, es el día de demostrar que España ganó un Mundial y que es la mejor selección del mundo», asegura Jenni.

Aunque los títulos no acaban de eliminar una espina que Hermoso tiene clavada desde septiembre, cuando se quedó fuera de la primera convocatoria de Montse Tomé. «Para protegerla», en teoría. «Fui clara y se lo comuniqué a ellos también. Nunca lo entendí y nunca lo entenderé. Me dolió y me sigue doliendo y se me va a quedar ahí. Pero ya pasó y sigo defendiendo este escudo y a esta selección», asegura, orgullosa de lo que ha hecho hasta ahora.