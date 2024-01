Luis Rubiales vuelve a la carga contra Jenni Hermoso y el feminismo

Si alguien pensaba que tras mucho tiempo en silencio Luis Rubiales había cambiado de opinión o que tras lo visto y leído había visto desde otra perspectiva lo que hizo a Jenni Hermoso tras el final del Mundial, se equivoca. Luis Rubiales está convencido o quiere dar la impresión de que está convencido de que no hizo nada para todo lo que se generó y el tiempo en silencio no le ha afectado lo más mínimo. Y si ha decidido hablar debe ser para demostrar al mundo que él no cambia de opinión fácilmente. Ni difícilmente, él no cambia de opinión.

"Es que se lo pregunté a ella y me dijo que sí. Me dijo que vale", sigue asegurando Luis Rubiales acerca del beso en una entrevista en El Español. "Jenni Hermoso era mi amiga. Es que Jenni Hermoso, años anteriores, me pedía cosas. Con un lenguaje como: "Joder, Rubiales...". Así me ha hablado ella a mí. Y ella, nada más terminar y de manera espontánea, habló con los medios y dijo la verdad en ese momento. Entonces, ¿qué es el feminismo o qué es la igualdad para Jenni Hermoso y para algunas personas? ¿Cambiar de opinión? ¿Mentir? Porque eso es lo que ha habido", insiste Luis Rubiales, ex presidente de la Federación Española de Fútbol, que también tiene una cruzada contra el feminismo.

Insiste en que Jenni Hermoso ha mentido: "Ella sabe que miente, yo lo sé y lo saben mis hijas que me acompañaban y que escucharon a Jenni decir: "Dejadme ya en paz, que es un amigo, que ha sido un pico entre dos amigos". Eso lo han escuchado mis hijas". E insiste en que también sus hijas considera que Hermoso es una mentirosa: "Ven que la mayoría de la gente está alucinada y no cree a Jenni. Es decir, la mayoría de la gente no cree a Jenni Hermoso".

No se olvida de Yolanda Díaz. "Desde la vicepresidenta del Gobierno, que empezó presionando y pasando por la fiscal o por el juez que le haya tocado, yo creo que no hay nadie que se crea que esto que ocurrió fue una agresión sexual", asegura.

Dice que no vio las campanadas que dio en La1: "No, no lo he visto. Me llegaron algunas cosas. Pero por eso digo, que si la igualdad para alguien es mentir y tratar de destrozar a una persona que era tu amiga o con la que tenías una buena relación". Según él: "Es que un ente público, en mitad de una instrucción, tiene que mantenerse al margen!