Razer se une a MAD Lions para colaborar con el club a nivel nacional e internacional

🇬🇧 We are proud to join @TeamRazer!@Razer is now the official peripheral partner of all MAD Lions teams.



📰https://t.co/yOfUi4TEfS



🇪🇸 ¡Pasamos a formar parte del @TeamRazer!@RazerES es el nuevo patrocinador de todos los equipos de MAD Lions.



📰https://t.co/RFqWcLg11R#goMAD pic.twitter.com/jrrmWxh6QO