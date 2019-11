El efecto del ‘dinero invisible’ hace que gastemos un 15% más

España siempre ha sido un país de efectivo. Pero en los últimos años esta tendencia parece que se está revirtiendo. De hecho, la cantidad pagada con las tarjetas bancarias ha crédito un 10,2% interanual entre abril y junio de este año, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco de España. Además, España es el noveno país del mundo que más utiliza los pagos móviles, de acuerdo con un informe elaborado por Mazars. Utilizar estos tipos de medios de pago que prescinden del efectivo, efecto conocido como dinero invisible, ha hecho que gastemos un 15% más como consecuencia de la “ausencia de dolor” al realizar el pago, de acuerdo con un estudio del Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

Por qué gastamos más con la tarjeta

El hecho de coger el dinero en efectivo de nuestro bolsillo y dárselo a otra persona al realizar una compra genera en nosotros un sentimiento de pérdida que hace que nos moderemos mucho más. De acuerdo con un estudio publicado en la revista de neurociencia Neuron, “las tarjetas de crédito anestesian efectivamente el dolor de pagar", afirma George Loewenstein, profesor de ciencias sociales y de decisión en la Universidad Carnegie Mellon y coautor del artículo. "Pasar la tarjeta por el TPV no da la sensación de que se esté renunciando a nada para hacer la compra, a diferencia de pagar en efectivo donde tiene que entregarse".

Además, las nuevas formas de pago como el contactless hacen todavía más indolora la transacción, ya que no es necesario introducir la tarjeta en el datáfono ni tampoco el pin si la compra es menor a los 20 euros, nos explica el comparador financiero HelpMyCash.com.

Cómo evitar gastar de más si pagamos con una tarjeta o con el móvil

No todo está perdido. Si bien es cierto que tendemos a gastar más cuando no tenemos dinero en efectivo, existen formas fáciles para no renunciar a nuestros métodos de pago favoritos y no gastar de más, nos explica HelpMyCash.

La forma más fácil de evitarlo es tener un control férreo de nuestras finanzas. Evitar compras impulsivas y tener más en mente qué queremos comprar y qué es necesario o superfluo, así como evitar los gastos hormiga nos ayudará a evitar que se dispare el presupuesto.

No obstante, un control tan minucioso no siempre es posible, por lo que existen fórmulas que lo harán por nosotros, diciéndonos en qué gastamos nuestro dinero cada mes. La forma más fácil es a través de la propia aplicación de nuestro banco, ya que prácticamente la mayoría de las apps resumen por categorías (ocio, alimentación, transporte…) las compras que realizamos. De esta manera, cada mes podemos sentarnos a analizar en qué tenemos más gastos y decidir si queremos mantener el nivel de gasto actual o recortar de cara al próximo mes.

Una segunda forma para evitar gastar más es el preahorro. Se trata de realizar a comienzos de mes, cuando cobramos, una transferencia con el objetivo de ahorrar, así no tendremos el dinero en la cuenta para gastarlo y solo lo utilizaremos para las compras que sí son importantes. Muchos bancos como BBVA a través de su Cuenta Online Sin Comisiones o N26 con su cuenta corriente ofrecen huchas virtuales con las que ahorrar con un objetivo concreto, de esta manera es mucho más fácil motivarnos para no gastar tanto.

Otra alternativa es utilizar las cuentas de redondeo como la que ofrece Abanca a través de su Cuenta Clara y su Cuenta Calderilla. Se trata de un sistema por el que, si gastamos por ejemplo siete euros, nuestro banco directamente redondeará esa cantidad a 10 euros y la traspasará desde nuestra cuenta principal a la de ahorro. De esta manera ahorraremos cada vez que realicemos una compra con nuestro móvil o nuestra tarjeta.

Al final todo se reduce a tener unos objetivos de ahorro y compra en mente y a realizar un control más o menos frecuente, según nuestros hábitos de gasto, de nuestras finanzas personales.